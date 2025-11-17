M i l a n o , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i l v i o S a p o n e , l ' e x c a r a b i n i e r e c h e f a c e v a p a r t e d e l l a p o l i z i a g i u d i z i a r i a d i P a v i a a l s e r v i z i o d e l l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o M a r i o V e n d i t t i , è s t a t o s e n t i t o p e r l ' i n t e r a g i o r n a t a a B r e s c i a c o m e t e s t i m o n e n e l l ' i n d a g i n e c h e r i g u a r d a l a p r e s u n t a c o r r u z i o n e n e l l ' a r c h i v i a z i o n e o t t e n u t a - n e l 2 0 1 7 - d a A n d r e a S e m p i o , n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i u c c i s a a G a r l a s c o i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 . D a v a n t i a l l e p m d i B r e s c i a C l a u d i a M o r e g o l a e C h i a r a B o n f a d i n i , i l t e s t i m o n e h a r i e m p i t o d u e v e r b a l i : u n o i n e r e n t e l e p r e s u n t e " a n o m a l i e " s u l l ' a r c h i v i a z i o n e , l ' a l t r o s u l p r e s u n t o ' s i s t e m a P a v i a ' c o n a l c e n t r o u n s o s p e t t o g i r o d i f a v o r i e c o r r u z i o n i . " N e s s u n o h a c o p e r t o n e s s u n o " , h a d e t t o S a p o n e f a c e n d o r i f e r i m e n t o a l l a v i c e n d a S e m p i o .