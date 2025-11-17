M i l a n o , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o s o d d i s f a t t o : i l t r i b u n a l e d e l R i e s a m e h a r i s t a b i l i t o l a v e r i t à . I l n u o v o a n n u l l a m e n t o - i l s e c o n d o d e c r e t o d e l l a P r o c u r a d i B r e s c i a r i c a l c a v a s o s t a n z i a l m e n t e l e m o t i v a z i o n i d e l p r i m o g i à i n p r e c e d e n z a a n n u l l a t o - h a r e c e p i t o t u t t e l e m i e c e n s u r e e d è i n l i n e a c o n l a g i u r i s p r u d e n z a d e l l a C e d u e d e l l a C a s s a z i o n e " . L o a f f e r m a a l l ' A d n k r o n o s l ' a v v o c a t o M a r c o C a s a l i d i f e n s o r e d e l m a r e s c i a l l o G i u s e p p e S p o t o ( n o n i n d a g a t o ) d o p o c h e s o n o s t a t e r e s e n o t o l e m o t i v a z i o n i c o n c u i i l R i e s a m e d i B r e s c i a h a a n n u l l a t o i l d e c r e t o d i s e q u e s t r o p e r i l c a s o G a r l a s c o . P e r g l i i n q u i r e n t i , S p o t o i n s i e m e a l l ' e x c o l l e g a S i l v i o S a p o n e - s e n t i t o a l u n g o o g g i i n p r o c u r a c o m e t e s t i m o n e - s i s a r e b b e r o r e s i p r o t a g o n i s t i d i a l c u n e " a n o m a l i e " c h e a v r e b b e r o p o r t a t o l ' e x p r o c u r a t o r e a g g i u n t o M a r i o V e n d i t t i a d a r c h i v i a r e f r e t t o l o s a m e n t e , n e l 2 0 1 7 , l a p o s i z i o n e d i A n d r e a S e m p i o , o r a n u o v a m e n t e i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i . " S p o t o , a l m o m e n t o , n o n h a r i c e v u t o a l c u n a c o n v o c a z i o n e " p e r e s s e r e s e n t i t o c o m e t e s t i m o n e , f a s a p e r e l ' a v v o c a t o .