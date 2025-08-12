M i l a n o , 1 2 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L a P r o c u r a d i P a v i a c o n f e r m a l e n o t i z i e d e l l a p r i m a o r a : i l D n a m a s c h i l e t r o v a t o s u l l a g a r z a n o n s t e r i l e u t i l i z z a t a p e r r a c c o g l i e r e ( d a l l a b o c c a ) l a t r a c c i a b i o l o g i c a d i C h i a r a P o g g i , p e r e s c l u d e r l a d a l l e t r a c c e t r o v a t e n e l l a v i l l e t t a d i v i a P o g g i d o v e è s t a t a u c c i s a i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 , d e r i v a d a u n a c o n t a m i n a z i o n e . S i t r a t t a d i u n u o m o m o r t o p r i m a d e l l a v e n t i s e i e n n e e c h e c o n l a g i o v a n e h a c o n d i v i s o s o l o i l t a v o l o d e l l ' a u t o p s i a a v v e n u t a a V i g e v a n o . L a P r o c u r a d i P a v i a " r i t e n e n d o p o s s i b i l e u n a c o n t a m i n a z i o n e c o n p r e c e d e n t i e s a m i a u t o p t i c i , h a d i s p o s t o a p p r o f o n d i m e n t i s p e c i f i c i " - d à a t t o u n a n o t a d e l p r o c u r a t o r e c a p o F a b i o N a p o l e o n e - e t a l i v e r i f i c h e c o m p a r a t i v e - n o n p r e v i s t e n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ i n c i d e n t e p r o b a t o r i o - s o n o s t a t e e f f e t t u a t e d a i g e n e t i s t i C a r l o P r e v i d e r è e P i e r a n g e l a G r i g n a n i , c o n s u l e n t i i n c a r i c a t i d a l l a p r o c u r a , " a l f i n e d i e v i t a r e e v e n t u a l i i n d a g i n i s u t e r z i s o g g e t t i " . I c o n s u l e n t i h a n n o c o m u n i c a t o i n e s t r e m a s i n t e s i q u a n t o s e g u e : " V a g l i a n d o , d i c o n c e r t o c o n l a P r o c u r a d e l l a R e p u b b l i c a d i P a v i a , l a p o s s i b i l i t à c h e t a l e p r o f i l o a p l o t i p i c o f o s s e s t a t o o r i g i n a t o d a u n a c o n t a m i n a z i o n e i n v o l o n t a r i a n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ e s a m e a u t o p t i c o p r o d o t t a d a l l ’ u t i l i z z o d i u n s u p p o r t o n o n s t e r i l e , n e l l o s p e c i f i c o u n a ' g a r z a ' , e / o d i u n a p i n z a u t i l i z z a t a p e r ' t r a t t e n e r e ' t a l e g a r z a e d e s e g u i r e i l p r e l i e v o n e l c a v o o r a l e , s o n o s t a t i s e l e z i o n a t i i p r e p a r a t i i s t o l o g i c i r e l a t i v i a c i n q u e s o g g e t t i d i s e s s o m a s c h i l e s o t t o p o s t i a d a u t o p s i a " a v v e n u t a p o c o p r i m a d e l l ’ e s a m e a u t o p t i c o s u l l a s a l m a d i C h i a r a P o g g i . " L a c o m p a r a z i o n e d e i p r o f i l i a p l o t i p i c i p a r z i a l i o t t e n u t i d a i t e s s u t i b i o l o g i c i r e l a t i v i a i c i n q u e s o g g e t t i d i s e s s o m a s c h i l e s o p r a e l e n c a t i r i s p e t t o a l r e p e r t o 3 3 5 2 8 3 - 1 1 4 4 7 2 h a e v i d e n z i a t o u n a c o n c o r d a n z a d e g l i a l l e l i i n r e l a z i o n e a l s o g g e t t o i d e n t i f i c a t o d a l c o d i c e a n o n i m o 1 5 3 E . T a l e d a t o , i n q u e s t a f o r m a i n c o m p l e t a , è s u g g e s t i v o d e l l a p r o v e n i e n z a d e l m a t e r i a l e b i o l o g i c o m a s c h i l e d i c u i a l r e p e r t o 3 3 5 2 8 3 - 1 1 4 4 7 2 d a l s o g g e t t o i d e n t i f i c a t o d a l c o d i c e 1 5 3 E " s i l e g g e n e l c o m u n i c a t o d e l l a P r o c u r a . I n t e r m i n i n o n s c i e n t i f i c i v u o l d i r e c h e i l D n a m a s c h i l e p a r z i a l e c o m b a c i a c o n q u e l l o t r o v a t o s u l l a g a r z a . G l i u l t e r i o r i a p p r o f o n d i m e n t i , p e r u n a c o m p a r a z i o n e d e l l ' i n t e r o D n a d e l l ' u o m o d e c e d u t o p r i m a d i C h i a r a e i l D n a r i l e v a t o d u r a n t e l ' i n c i d e n t e p r o b a t o r i o , è a f f i d a t o a l l ' a n a t o m o p a t o l o g a C r i s t i n a C a t t a n e o .