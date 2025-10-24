M i l a n o , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " E ' s t a t a u n ' a t t i v i t à i n t e n s a , o l t r e t r e o r e i n c u i A n d r e a S e m p i o h a p r e s t a t o t o t a l m e n t e i l s u o c o n s e n s o . N e l l a m i a l u n g a e s p e r i e n z a s i t r a t t a d i u n ' a t t i v i t à n o r m a l e , d i u n p a c c h e t t o s t a n d a r d d i m i s u r a z i o n i " . L o a f f e r m a a l l ' A d n k r o n o s A r m a n d o P a l m e g i a n i , c o n s u l e n t e t e c n i c o d e l l ' i n d a g a t o p e r i l d e l i t t o d i G a r l a s c o , c h e h a p o t u t o a s s i s t e r e a l l ' a t t i v i t à d i m i s u r a z i o n e a n t r o p o m e t r i c a - c o n m e t o d i c l a s s i c i e s c a n n e r 3 d a d a l t a p r e c i s i o n e - d e l l ' a n t r o p o l o g a f o r e n s e C r i s t i n a C a t t a n e o , c o n s u l e n t e d e l l a P r o c u r a d i P a v i a , c h i a m a t a a c h i a r i r e l a d i n a m i c a d e l d e l i t t o d i C h i a r a P o g g i , u c c i s a i l 1 3 a g o s t o 2 0 0 7 . " T u t t o s i è s v o l t o n e l l a m a s s i m a t r a n q u i l l i t à . A n d r e a S e m p i o n o n h a n u l l a d a n a s c o n d e r e q u i n d i è t r a n q u i l l o , i o s o n o t r a n q u i l l o p e r c h é g l i e l e m e n t i p r o b a n t i n o n c i s o n o " c o n c l u d e P a l m e g i a n i .