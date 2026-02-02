L o n d r a , 2 f e b . ( A d n k r o n o s ) - G l i u l t i m i f i l e p u b b l i c a t i r e l a t i v i a l c a s o E p s t e i n n o n f a r a n n o c h e i m b a r a z z a r e u l t e r i o r m e n t e S a r a h F e r g u s o n e l e p r i n c i p e s s e B e a t r i c e e d E u g e n i a . N o n s o l o l ' e x m o g l i e e l e f i g l i e d i A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r s a r a n n o s c o n v o l t e d a l l a f o t o d o v e l ' e x p r i n c i p e e f r a t e l l o d i r e C a r l o a p p a r e i n g i n o c c h i a t o a q u a t t r o z a m p e s u u n a d o n n a s d r a i a t a a t e r r a , m a l e t r e d o n n e c o m p a i o n o r i p e t u t a m e n t e i n m o l t e m a i l s c a m b i a t e c o n i l f i n a n z i e r e p e d o f i l o m o r t o s u i c i d a i n c a r c e r e . I n m e s s a g g i g i à r e s i p u b b l i c i , l ' e x d u c h e s s a a v e v a e l o g i a t o E p s t e i n , d e f i n e n d o l o i l " f r a t e l l o c h e h o s e m p r e d e s i d e r a t o " . A d e s s o s p u n t a n o f u o r i u n a r i c h i e s t a d i d e n a r o d a p a r t e d i F e r g i e e u n a " p r o p o s t a d i m a t r i m o n i o " , m e n t r e a n c h e l e s u e f i g l i e v e n g o n o t r a s c i n a t e n e l l o s c a n d a l o , c o n u n a p e r s o n a a n o n i m a c h e m e n z i o n a i l " w e e k e n d d i s e s s o " d i E u g e n i e . I n u n o s c a m b i o d i e m a i l d e l 2 0 0 9 , l ' a l l o r a d u c h e s s a d i Y o r k a g g i o r n a c o n e n t u s i a s m o E p s t e i n s u l l e p o t e n z i a l i o p p o r t u n i t à c h e s i s o n o a p e r t e p e r i s u o i m a r c h i a z i e n d a l i e p e r i s u o i l i b r i : " I n u n a s o l a s e t t i m a n a - g l i s c r i v e - d o p o i l p r a n z o , s e m b r a c h e l ' e n e r g i a s i a a u m e n t a t a . N o n s o n o m a i s t a t a c o s ì t o c c a t o d a l l a g e n t i l e z z a d i u n a m i c o c o m e d a l c o m p l i m e n t o c h e m i h a i f a t t o d a v a n t i a l l e m i e r a g a z z e . G r a z i e J e f f r e y p e r e s s e r e i l f r a t e l l o c h e h o s e m p r e d e s i d e r a t o " . L ' a f f e t t o d i S a r a h p e r E p s t e i n a u m e n t a u l t e r i o r m e n t e l ' a n n o d o p o , q u a n d o a r r i v a a d e f i n i r l o " u n a l e g g e n d a " . E g l i c h i e d e , n o n s i c a p i s c e q u a n t o s e r i a m e n t e , d i s p o s a r l a . " S e i u n a l e g g e n d a - g l i s c r i v e - N o n h o d a v v e r o l e p a r o l e p e r d e s c r i v e r e , a m o r e m i o , l a m i a g r a t i t u d i n e p e r l a t u a g e n e r o s i t à e g e n t i l e z z a . X x s o n o a l t u o s e r v i z i o . S p o s a m i e b a s t a " . N e g l i a n n i i n c u i l a d u c h e s s a d i Y o r k s c r i v e q u e s t e e m a i l , E p s t e i n e r a g i à s t a t o a c c u s a t o d i a v e r a b u s a t o d i d e c i n e d i r a g a z z e a d o l e s c e n t i t r a i l 1 9 9 9 e i l 2 0 0 7 . A v e v a r a g g i u n t o u n p a t t e g g i a m e n t o p e r e v i t a r e l e a c c u s e f e d e r a l i d i t r a f f i c o s e s s u a l e e i n v e c e s i e r a d i c h i a r a t o c o l p e v o l e d i a c c u s e s t a t a l i m i n o r i n e l 2 0 0 8 e a v e v a s c o n t a t o 1 3 m e s i d i c a r c e r e . I n u n a m a i l s u c c e s s i v a c o n a l t r e p e r s o n e , f r a c u i i l s u o p o r t a v o c e , E p s t e i n s c r i s s e : " P e n s o c h e F e r g i e o r a p o s s a d i r e : ' N o n s o n o u n p e d o f i l o ' . È s t a t a i n g a n n a t a f a c e n d o l e c r e d e r e f a l s e s t o r i e " . I n r i s p o s t a , i l p o r t a v o c e M i k e S i t r i c k d i c h i a r ò l a s u a s t r a t e g i a : " F a r s ì c h e i g i o r n a l i s m e t t a n o d i c h i a m a r t i p e d o f i l o e c h e v e n g a f u o r i l a v e r i t à " , e u n a d e l l e t a t t i c h e è " f a r r i t r a t t a r e F e r g i e " . I l m e s e s u c c e s s i v o , u n a c e r t a " S a r a h " i n v i ò u n ' e - m a i l a E p s t e i n d i c e n d o c h e " n o n a v r e b b e " c h i a m a t o l u i " P " e c h e a v e v a a g i t o p e r " p r o t e g g e r e i l s u o m a r c h i o " . N e l 2 0 0 9 , d o p o i l f a l l i m e n t o d i u n ' i n i z i a t i v a i m p r e n d i t o r i a l e , F e r g u s o n s c r i s s e a E p s t e i n : " H o u r g e n t e b i s o g n o d i 2 0 . 0 0 0 s t e r l i n e ( 2 3 . 0 0 0 e u r o ) p e r l ' a f f i t t o o g g i . I l p a d r o n e d i c a s a h a m i n a c c i a t o d i r i v o l g e r s i a i g i o r n a l i s e n o n p a g o . H a i q u a l c h e i d e a ? " A c c a n t o a q u e s t a r i c h i e s t a d i d e n a r o , c i s o n o l e t t e r e d i a v v o c a t i c h e p a r l a n o d i a c c o r d i p e r s a l d a r e i c r e d i t o r i d i S a r a h e u n ' e - m a i l d i E p s t e i n c h e a f f e r m a d i a v e r l a a i u t a t a f i n a n z i a r i a m e n t e p e r 1 5 a n n i . I n v a r i p u n t i d e l l e e m a i l v e n g o n o n o m i n a t e s i a l a p r i n c i p e s s a B e a t r i c e c h e l a p r i n c i p e s s a E u g e n i a . I n u n m e s s a g g i o i n v i a t o d a E p s t e i n ( p r o b a b i l m e n t e a l l a d u c h e s s a d i Y o r k , m a l ' i n d i r i z z o è c e n s u r a t o ) i l 2 1 m a r z o 2 0 1 0 , s i l e g g e s e m p l i c e m e n t e " n y ? " . L a r i s p o s t a , s e m p r e d a u n i n d i r i z z o c e n s u r a t o , d i c e : " N o n n e s o n o a n c o r a s i c u r o . A s p e t t o s o l o c h e E u g e n i e t o r n i d a u n w e e k e n d d i s e s s o ! ! " . L a p r i n c i p e s s a E u g e n i a è l a f i g l i a p i ù g i o v a n e d i S a r a h F e r g u s o n e A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r e a t t u a l m e n t e è d o d i c e s i m a n e l l a l i n e a d i s u c c e s s i o n e a l t r o n o . I n u n ' a l t r a e m a i l , q u a l c h e m e s e d o p o , E p s t e i n c o n t a t t ò F e r g i e l ' 1 l u g l i o 2 0 1 0 , d i c e n d o c h e s a r e b b e s t a t o a L o n d r a q u e l l a s e t t i m a n a e c h i e d e n d o l e s e c ' e r a l a p o s s i b i l i t à c h e l e s u e f i g l i e B e a t r i c e e d E u g e n i e , c h e a l l o r a a v e v a n o 2 1 e 2 0 a n n i , " l a s a l u t a s s e r o " . I n t u t t a r i s p o s t a , l a F e r g u s o n d u e g i o r n i s c r i v e c h e B e a t r i c e è a L o n d r a c o n A n d r e w e " E u g i e è v i a c o n u n r a g a z z o f i g o " .