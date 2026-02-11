Caserta , 11 feb. - (Adnkronos) - E in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di un sodalizio criminale. I reati cointestati, a vario titolo, vanno dallassociazione per delinquere di stampo camorristico, allestorsione, allincendio, alla detenzione e porto di armi. Contestato anche il traffico di sostanze stupefacenti, la ricettazione nonché minacce e lesioni personali.