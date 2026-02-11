C a s e r t a , 1 1 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - E ’ i n c o r s o u n a v a s t a o p e r a z i o n e d e i C a r a b i n i e r i d e l C o m a n d o P r o v i n c i a l e d i C a s e r t a d i r e t t a d a l l a D i r e z i o n e D i s t r e t t u a l e A n t i m a f i a d i N a p o l i , n e i c o n f r o n t i d i u n s o d a l i z i o c r i m i n a l e . I r e a t i c o i n t e s t a t i , a v a r i o t i t o l o , v a n n o d a l l ’ a s s o c i a z i o n e p e r d e l i n q u e r e d i s t a m p o c a m o r r i s t i c o , a l l ’ e s t o r s i o n e , a l l ’ i n c e n d i o , a l l a d e t e n z i o n e e p o r t o d i a r m i . C o n t e s t a t o a n c h e i l t r a f f i c o d i s o s t a n z e s t u p e f a c e n t i , l a r i c e t t a z i o n e n o n c h é m i n a c c e e l e s i o n i p e r s o n a l i .