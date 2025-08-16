R o m a , 1 6 a g o ( A d n k r o n o s ) - " P u r t r o p p o a n c h e i l g i o r n o d i f e s t a a p p e n a t r a s c o r s o è s t a t o u n g i o r n o d i m o r t e n e l l e c a r c e r i i t a l i a n e : u n u o m o s i è s u i c i d a t o a B e n e v e n t o ; u n a l t r o è d e c e d u t o a C i v i t a v e c c h i a ‘ p e r c a u s e d a a c c e r t a r e ’ ; u n t e r z o a R o m a h a p r o v a t o a s u i c i d a r s i i m p i c c a n d o s i , è s t a t o t r o v a t o a n c o r a i n v i t a e p o r t a t o i n c o n d i z i o n i c r i t i c h e i n o s p e d a l e " . L o d i c e i l s e g r e t a r i o d i D e m o s P a o l o C i a n i , v i c e c a p o g r u p p o d e l P d - I d p a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . " È a c c a d u t o a R e g i n a C o e l i , d o v e d a a l c u n i g i o r n i s i s o n o s u p e r a t e l e 1 1 0 0 p r e s e n z e c o n u n s o v r a f f o l l a m e n t o q u a s i d e l 2 0 0 % e u n a g r a v e c a r e n z a d i p e r s o n a l e d i p o l i z i a p e n i t e n z i a r i a . I n c a r c e r e s i s o f f r e e s i m u o r e , n o n s i p u ò c o n t i n u a r e a f a r e f i n t a d i n i e n t e ! P e n s i a m o i n s i e m e a d u n p r o v v e d i m e n t o d e f l a t t i v o - p r o s e g u e C i a n i - . L ’ a n n o d e l G i u b i l e o d e l l a S p e r a n z a a v a n z a : m e t t i a m o i n p r a t i c a l ’ a p p e l l o c h e P a p a F r a n c e s c o h a l a n c i a t o n e l l a B o l l a d i i n d i z i o n e d e l G i u b i l e o e h a v i s i v a m e n t e m o s t r a t o n e l l ’ a p e r t u r a d e l l a P o r t a S a n t a n e l c a r c e r e r o m a n o d i R e b i b b i a ” . " O g n i g i o r n o n e g l i I s t i t u t i p e n i t e n z i a r i i t a l i a n i s i v i o l a l ’ a r t i c o l o 2 7 d e l l a C o s t i t u z i o n e . N o n p o s s i a m o d a r e p e r s c o n t a t o c h e s o f f e r e n z a e m o r t e s i a n o s c o n t a t e i n u n a p a r t e d e l n o s t r o P a e s e ” , c o n c l u d e C i a n i .