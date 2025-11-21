R o m a , 2 1 n o v ( A d n k r o n o s ) - " O g g i c e l e b r i a m o l a V i r g o F i d e l i s , p a t r o n a d e l l ' A r m a d e i C a r a b i n i e r i . P r e s i d i o d i l e g a l i t à e s i c u r e z z a , i n I t a l i a c o m e a l l ' e s t e r o , g l i u o m i n i e l e d o n n e d e l l a B e n e m e r i t a s o n o d a s e m p r e p r e z i o s o p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i c i t t a d i n i . O g n i g i o r n o s v o l g o n o i l l o r o l a v o r o c o n g r a n d e s e n s o d e l d o v e r e e s p i r i t o d i a l t r u i s m o . P i l a s t r o i n s o s t i t u i b i l e d e l l a n o s t r a s o c i e t à , a l o r o v a i l n o s t r o p i ù s i n c e r o e p r o f o n d o r i n g r a z i a m e n t o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i .