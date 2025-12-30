C o s e n z a , 2 9 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " I f u o c h i d ’ a r t i f i c i o a r t i g i a n a l i p o s s o n o t r a s f o r m a r s i i n v e r i e p r o p r i o r d i g n i m i c i d i a l i e a d a l t a p e r i c o l o s i t à p e r l ’ i n c o l u m i t à p u b b l i c a , i n g r a d o d i p r o v o c a r e e s p l o s i o n i d i n o t e v o l e i n t e n s i t à , c o n u n e f f e t t o d o m i n o d i p o r t a t a d i s t r u t t i v a e i m p r e v e d i b i l e " . A m e t t e r e i n g u a r d i a d a i p e r i c o l i l e g a t i a u n u s o i m p r o p r i o d i b o t t i e a r t i f i c i p i r o t e c n i c i , i n v i s t a d e l l a s e r a d i C a p o d a n n o , è i l t e n e n t e P a s q u a l e A t t r u i a , c o m a n d a n t e d e l N u c l e o o p e r a t i v o d e l l a G u a r d i a d i f i n a n z a d e l G r u p p o S i b a r i , i n p r o v i n c i a d i C o s e n z a , r e t t o d a l m a g g i o r e A l e s s a n d r o D ' E l i a . P r o p r i o a C a s s a n o a l l o J o n i o e a C o r i g l i a n o R o s s a n o , n e l C o s e n t i n o , l e F i a m m e g i a l l e , c o o r d i n a t e d a l l a P r o c u r a d i C a s t r o v i l l a r i , h a n n o e s e g u i t o n e i g i o r n i s c o r s i d u e d i s t i n t e o p e r a z i o n i , c h e h a n n o p o r t a t o a l s e q u e s t r o c o m p l e s s i v o d i d u e t o n n e l l a t e d i f u o c h i d ’ a r t i f i c i o d e t e n u t e i l l e c i t a m e n t e – o l t r e 1 8 1 m i l a i n t o t a l e - e a l l ’ i n d i v i d u a z i o n e d i q u a t t r o d e p o s i t i i l l e g a l i d i m a t e r i a l e e s p l o d e n t e , u n o d e i q u a l i , p e r a l t r o , p o s t o a l p i a n o t e r r a d i u n a p a l a z z i n a a b i t a t a d a f a m i g l i e . U n a c i r c o s t a n z a e s t r e m a m e n t e p e r i c o l o s a , d a l m o m e n t o c h e a n c h e u n i n n e s c o a c c i d e n t a l e a v r e b b e p o t u t o p r o v o c a r e u n i n c e n d i o d i p r o p o r z i o n i d e v a s t a n t i . Q u e l l o d i ' b o t t i ' è u n m e r c a t o c h e p r o l i f e r a d i a n n o i n a n n o , m u o v e n d o u n g i r o d ’ a f f a r i i n g r a d o d i g e n e r a r e p r o f i t t i i l l e c i t i e l e v a t i s s i m i . " L a p r o d u z i o n e o l a d e t e n z i o n e a b u s i v a d i f u o c h i d ’ a r t i f i c i o o v v e r o d i o r d i g n i p r i v i d i c e r t i f i c a z i o n i , s p e s s o a s s e m b l a t i i n c a r e n z a d i c o m p e t e n z e t e c n i c h e a d e g u a t e e c o n s e r v a t i i n a m b i e n t i a n g u s t i e n o n i d o n e i – d i c h i a r a i l t e n e n t e A t t r u i a a l l ’ A d n k r o n o s – a u m e n t a e s p o n e n z i a l m e n t e i l r i s c h i o d i e s p l o s i o n i a c c i d e n t a l i e , q u i n d i , d i g r a v i c o n s e g u e n z e p e r l ’ i n c o l u m i t à p u b b l i c a . R i c o r d i a m o c h e l a r e a l i z z a z i o n e , l a c o m m e r c i a l i z z a z i o n e e l ’ a c q u i s t o d i f u o c h i d ’ a r t i f i c i o a r t i g i a n a l i è a s s o l u t a m e n t e v i e t a t a " . M a c o m e f a r e a r i c o n o s c e r e i m a n u f a t t i a n o r m a d a q u e l l i r e a l i z z a t i e v e n d u t i a b u s i v a m e n t e ? " I f u o c h i d ’ a r t i f i c i o s o n o p r o d o t t i i l c u i c o m m e r c i o è d i s c i p l i n a t o d a s p e c i f i c a n o r m a t i v a , d i m a t r i c e n a z i o n a l e e c o m u n i t a r i a . I g i o c h i p i r o t e c n i c i a u t o r i z z a t i - s p i e g a - s o n o r i c o n o s c i b i l i p e r c h é p r o v v i s t i d i u n ’ e t i c h e t t a , i n l i n g u a i t a l i a n a , c h e d e v e r i p o r t a r e : i l n o m e d e l p r o d o t t o ; l a d i t t a p r o d u t t r i c e ; l a m a r c h i a t u r a C E , c h e a t t e s t a c h e i l m a t e r i a l e p i r o t e c n i c o è c o n f o r m e a i r e q u i s i t i e s s e n z i a l i d i s i c u r e z z a p r e v i s t i d a l l a n o r m a t i v a c o m u n i t a r i a ; l a c a t e g o r i a d ’ a p p a r t e n e n z a , c h e c o n s e n t e d i d e t e r m i n a r e c h i p u ò a c q u i s t a r e e u t i l i z z a r e i f u o c h i d ’ a r t i f i c i o ; i n f i n e , l e i s t r u z i o n i s u l l e m o d a l i t à d ’ u s o " . A n c h e s e r e a l i z z a t i r i s p e t t a n d o p r e c i s i r e q u i s i t i d i s i c u r e z z a , l ’ i n c a u t o u t i l i z z o d i f u o c h i d ’ a r t i f i c i o p u ò c o m u n q u e r i v e l a r s i s e r i a m e n t e p e r i c o l o s o e p r o v o c a r e l e s i o n i , a n c h e g r a v i , a l l e p a r t i p i ù e s p o s t e d e l c o r p o , c o m e i l v i s o e l e m a n i . P e r t a n t o , p e r u n C a p o d a n n o i n s i c u r e z z a , r i c o r d a i l t e n e n t e A t t r u i a , è b e n e o s s e r v a r e a l c u n i a c c o r g i m e n t i : " L e g g e r e s e m p r e l e i s t r u z i o n i , e v i t a r e d i a c c e n d e r e i l m a t e r i a l e p i r o t e c n i c o i n l u o g h i c h i u s i , i n p r o s s i m i t à d i m a t e r i a l i i n f i a m m a b i l i o i n m e z z o a l l a f o l l a , n o n a c c e n d e r e f u o c h i d ’ a r t i f i c i o a l l ’ i n t e r n o d i c o n t e n i t o r i , s o p r a t t u t t o s e i n m e t a l l o , p e r c h é l a l o r o e s p l o s i o n e p o t r e b b e g e n e r a r e d i s p e r s i o n e d i s c h e g g e c h e s i t r a s f o r m e r e b b e r o i n t a n t i p e r i c o l o s i ' p r o i e t t i l i ' " . A l m o m e n t o d e l l ’ a c c e n s i o n e , è c o n s i g l i a b i l e " t e n e r e v i s o e o c c h i a d i s t a n z a d i s i c u r e z z a d a l l a m i c c i a , n o n t e n t a r e d i a c c e n d e r e f u o c h i d ’ a r t i f i c i o r i n v e n u t i c a s u a l m e n t e , n é d i r i a c c e n d e r e q u e l l i r i m a s t i i n e s p l o s i : q u e s t i u l t i m i v a n n o i m m e d i a t a m e n t e s e g n a l a t i a l l e f o r z e d i p o l i z i a p e r l ’ i n t e r v e n t o d i p e r s o n a l e s p e c i a l i z z a t o c h e p o s s a p r o v v e d e r e a l l a l o r o m e s s a i n s i c u r e z z a " . I n f i n e , " i n c a s o d i u s t i o n e o a l t r e l e s i o n i , i n c e n d i o q u a l s i a s i p r o b l e m a t i c a l e g a t a a l l ’ u t i l i z z o d i f u o c h i d ’ a r t i f i c i o , n o n e s i t a r e a c h i a m a r e i l n u m e r o d i e m e r g e n z a p u b b l i c o " .