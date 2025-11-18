R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a C o r t e d i g i u s t i z i a d e l l ’ U E è c h i a m a t a a e s p r i m e r s i s u l d i v i e t o i t a l i a n o a C B D e i n f i o r e s c e n z e d i c a n a p a . B e n e l a d e c i s i o n e d e l C o n s i g l i o d i S t a t o d i r i m e t t e r e a i g i u d i c i d i L u s s e m b u r g o l a d e c i s i o n e ” . C o s ì l ’ e u r o d e p u t a t o P d - S & D D a r i o N a r d e l l a , r i f e r e n d o s i a l l ' i n c o m p a t i b i l i t à c o n i l d i r i t t o e u r o p e o d e l d d l S i c u r e z z a e d e l d e c r e t o m i n i s t e r i a l e c o n c u i i l g o v e r n o i t a l i a n o h a d i c h i a r a t o g u e r r a a l l a f i l i e r a d e l l a c a n a p a i n d u s t r i a l e . “ A v e v a m o d e n u n c i a t o q u e s t a i n c o n g r u e n z a f i n d a l l a r e d a z i o n e d e l t e s t o , l a n c i a n d o l ’ a l l a r m e p e r u n s e t t o r e , q u e l l o d e l l a c a n a p a , c h e i n I t a l i a c o n t a p i ù d i 1 0 . 0 0 0 l a v o r a t o r i e 3 3 0 0 a z i e n d e t r a p r o d u z i o n e , t r a s f o r m a z i o n e e v e n d i t a ” , p r e c i s a l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e . “ I l G o v e r n o m e t t a m a n o a i s u o i e r r o r i e c o r r e g g a s u b i t o l a n o r m a t i v a p e r e v i t a r e u n a p r o n u n c i a n e g a t i v a d e l l a C o r t e d i g i u s t i z i a e u r o p e a , a g g i u n g e n d o d a n n o a l d a n n o . R i c o n o s c a l a l e g i t t i m i t à d e l l a f i l i e r a d e l l a c a n a p a c h e , p e r a l t r o , a i u t a a c o m b a t t e r e m e r c a t o n e r o e c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a ” , c o n c l u d e l ’ e u r o d e p u t a t o N a r d e l l a .