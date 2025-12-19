M i l a n o , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E ' p a r t i c o l a r m e n t e p e r i c o l o s o p e r l e p e r s o n e g r a v e m e n t e m a l a t e e p e r q u e s t o g l i o s p e d a l i s o n o i l u o g h i i n c u i f a p i ù d a n n i . E ' l a C a n d i d a a u r i s , f i n i t a n e g l i a n n i a l l a r i b a l t a d e l l e c r o n a c h e c o m e ' f u n g o k i l l e r ' p e r c h é , s e b b e n e s e m b r i v i v e r e i n m o d a l i t à i n n o c u a s u l l a p e l l e d i u n n u m e r o c r e s c e n t e d i p e r s o n e , i p a z i e n t i s o t t o p o s t i a v e n t i l a z i o n e m e c c a n i c a s o n o a d a l t o r i s c h i o . E u n a v o l t a i n f e t t a t i , l a m a l a t t i a h a u n t a s s o d i m o r t a l i t à d e l 4 5 % e p u ò r e s i s t e r e a t u t t e l e p r i n c i p a l i c l a s s i d i f a r m a c i a n t i m i c o t i c i , r e n d e n d o e s t r e m a m e n t e d i f f i c i l e i l t r a t t a m e n t o e l ' e r a d i c a z i o n e d a i r e p a r t i . L a m a l a t t i a è s t a t a i n d i v i d u a t a s o l o n e l 2 0 0 8 e l e s u e o r i g i n i r i m a n g o n o u n m i s t e r o , m a d a q u a n d o è e m e r s a p i ù d i 4 0 P a e s i h a n n o s e g n a l a t o e p i d e m i e . U n a s f i d a c o m p l e s s a , m a o r a u n g r u p p o d i r i c e r c a t o r i p o t r e b b e a v e r i n d i v i d u a t o u n p o s s i b i l e p u n t o d e b o l e d e l m i c r o r g a n i s m o . N o t a a n c h e c o m e C a n d i d o z y m a a u r i s , q u e s t a i n f e z i o n e è s t a t a d e f i n i t a u n a m i n a c c i a p e r l a s a l u t e g l o b a l e e i n c l u s a n e l l ' e l e n c o d e i p a t o g e n i f u n g i n i d i p r i o r i t à c r i t i c a d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à . I l t e a m d i r i c e r c a t o r i d e l l ' u n i v e r s i t à b r i t a n n i c a d i E x e t e r , c h e f i r m a i l n u o v o s t u d i o p u b b l i c a t o s u l l a r i v i s t a ' N a t u r e C o m m u n i c a t i o n s B i o l o g y ' , h a s t u d i a t o c o m e i g e n i v e n g o n o a t t i v a t i d u r a n t e l ' i n f e z i o n e u t i l i z z a n d o u n n u o v o a p p r o c c i o c h e c o i n v o l g e l e l a r v e d i p e s c e . I r i s u l t a t i m o s t r a n o , s p i e g a n o g l i e s p e r t i , " p r o m e t t e n t i p r o s p e t t i v e p e r l ' i d e n t i f i c a z i o n e d i u n b e r s a g l i o p e r l o s v i l u p p o d i n u o v i f a r m a c i o p e r i l r i u t i l i z z o d i f a r m a c i e s i s t e n t i " , s e s i s c o p r i r à c h e i l p r o c e s s o g e n e t i c o o s s e r v a t o è l o s t e s s o n e l l ' i n f e z i o n e u m a n a . " R i t e n i a m o c h e l a n o s t r a r i c e r c a p o s s a a v e r r i v e l a t o u n p u n t o d e b o l e d i q u e s t o p a t o g e n o l e t a l e d u r a n t e l ' i n f e z i o n e a t t i v a e a b b i a m o u r g e n t e b i s o g n o d i u l t e r i o r i r i c e r c h e p e r v e r i f i c a r e s e s i a p o s s i b i l e t r o v a r e f a r m a c i c h e p r e n d a n o d i m i r a e s f r u t t i n o q u e s t a d e b o l e z z a " , s o t t o l i n e a H u g h G i f f o r d , d e l C e n t r o d i m i c o l o g i a m e d i c a d e l l ' a t e n e o , c h e h a c o - d i r e t t o l a r i c e r c a . " F i n d a l l a s u a c o m p a r s a - r i c o r d a G i f f o r d - l a C a n d i d a a u r i s h a c a u s a t o d a n n i i r r e p a r a b i l i n e l l e u n i t à d i t e r a p i a i n t e n s i v a o s p e d a l i e r a . P u ò e s s e r e m o r t a l e p e r i p a z i e n t i v u l n e r a b i l i e l e a z i e n d e s a n i t a r i e h a n n o s p e s o m i l i o n i d i d o l l a r i p e r i l d i f f i c i l e c o m p i t o d i e r a d i c a r l a " . U n o d e i p r o b l e m i i n c o n t r a t i f i n o r a s t u d i a n d o l a C a n d i d a a u r i s è l a s u a c a p a c i t à d i r e s i s t e r e a l l e a l t e t e m p e r a t u r e . Q u e s t o f a t t o r e , u n i t o a u n a t o l l e r a n z a p a r t i c o l a r m e n t e e l e v a t a a l s a l e , h a p o r t a t o a l c u n i a i p o t i z z a r e c h e i l p a t o g e n o p o s s a p r o v e n i r e d a g l i o c e a n i t r o p i c a l i o d a a n i m a l i m a r i n i . P e r i r i c e r c a t o r i , c i ò h a s i g n i f i c a t o t r o v a r e u n n u o v o m o d o d i s t u d i a r l o . I l t e a m d i E x e t e r h a d u n q u e s p e r i m e n t a t o u n m o d e l l o d i p e s c e A r a b i a n k i l l i f i s h ( A p h a n i u s d i s p a r ) l e c u i u o v a s o p r a v v i v o n o a l l a t e m p e r a t u r a c o r p o r e a u m a n a . E h a s c o p e r t o c h e l a C a n d i d a a u r i s p u ò t r a s f o r m a r s i i n c o r p i f u n g i n i a l l u n g a t i , n o t i c o m e f i l a m e n t i , p r o b a b i l m e n t e p e r c e r c a r e s o s t a n z e n u t r i t i v e . G l i e s p e r t i h a n n o a n c h e s t u d i a t o q u a l i g e n i v e n g o n o a t t i v a t i ​ ​ e d i s a t t i v a t i ​ ​ d u r a n t e l ' i n f e z i o n e e q u a l i p o t r e b b e r o r a p p r e s e n t a r e v u l n e r a b i l i t à . F i n o r a , s p i e g a i l c o a u t o r e s e n i o r d e l l o s t u d i o R h y s F a r r e r , d e l C e n t r o d i m i c o l o g i a m e d i c a d e l l ' u n i v e r s i t à d i E x e t e r , " n o n a v e v a m o i d e a d i q u a l i g e n i f o s s e r o a t t i v i d u r a n t e l ' i n f e z i o n e d i u n o s p i t e v i v e n t e . A v e r l o s c o p e r t o f o r n i s c e i n d i z i s u l l a p o s s i b i l e o r i g i n e d e l l a C a n d i d a a u r i s , c o m e u n a m b i e n t e m a r i n o p o v e r o d i f e r r o " , d a l m o m e n t o c h e t r a q u e s t i c i s o n o g e n i a t t i v a t i ​ ​ p r o p r i o p e r c e r c a r e e c a t t u r a r e i l f e r r o e i n t r o d u r l o n e l l e c e l l u l e . U n ' i n f o r m a z i o n e c h e " c i f o r n i s c e a n c h e u n p o t e n z i a l e b e r s a g l i o p e r f a r m a c i n u o v i e g i à e s i s t e n t i " . S e b b e n e c i s i a n o a n c o r a d i v e r s e f a s i d i r i c e r c a d a c o m p l e t a r e , a g g i u n g e G i f f o r d , c h e l a v o r a a n c h e i n t e r a p i a i n t e n s i v a e m e d i c i n a r e s p i r a t o r i a a l R o y a l D e v o n & E x e t e r H o s p i t a l , " l a n o s t r a s c o p e r t a p o t r e b b e r a p p r e s e n t a r e u n a p r o s p e t t i v a e n t u s i a s m a n t e p e r i t r a t t a m e n t i f u t u r i . D i s p o n i a m o d i f a r m a c i c h e a g i s c o n o " s u g l i a s p e t t i o s s e r v a t i . " D o b b i a m o v a l u t a r e s e p o s s a n o e s s e r e r i u t i l i z z a t i p e r i m p e d i r e a l l a C a n d i d a a u r i s d i u c c i d e r e g l i e s s e r i u m a n i e d i c h i u d e r e i r e p a r t i d i t e r a p i a i n t e n s i v a d e g l i o s p e d a l i " . U n f i n a n z i a m e n t o d e l p r o g e t t o h a s u p p o r t a t o l ' i s t i t u z i o n e d e l m o d e l l o d i l a r v e d i p e s c e A r a b i a n k i l l i f i s h c o m e a l t e r n a t i v a a l l ' u t i l i z z o d i t o p i e z e b r a f i s h , g i à u t i l i z z a t i i n a l c u n i s t u d i f i n a l i z z a t i a v a l u t a r e l e i n t e r a z i o n i t r a u n a g e n t e p a t o g e n o e l ' o s p i t e . I l l a v o r o d i m o s t r a " l ' u t i l i t à d i q u e s t o m o d e l l o s o s t i t u t i v o p e r s t u d i a r e l ' i n f e z i o n e d a C a n d i d a A u r i s - c o m m e n t a K a t i e B a t e s , r e s p o n s a b i l e d e i F i n a n z i a m e n t i p e r l a R i c e r c a d i N C 3 R s ( N a t i o n a l C e n t e r f o r R e p l a c e m e n t , R e d u c t i o n a n d R e f i n e m e n t ) - e c o n s e n t e a p p r o f o n d i m e n t i s e n z a p r e c e d e n t i s u g l i e v e n t i c e l l u l a r i e m o l e c o l a r i n e g l i o s p i t i i n f e t t i v i v i " .