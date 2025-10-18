B e r l i n o , 1 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l c a n c r o a l s e n o è i l s e c o n d o t u m o r e p i ù c o m u n e e u n a d e l l e p r i n c i p a l i c a u s e d i m o r t e p e r n e o p l a s i a i n t u t t o i l m o n d o . N e l 2 0 2 2 s o n o s t a t i d i a g n o s t i c a t i p i ù d i d u e m i l i o n i d i c a s i d i t u m o r e a l s e n o , c o n o l t r e 6 6 5 . 0 0 0 d e c e s s i a l i v e l l o g l o b a l e . I n I t a l i a n e l 2 0 2 4 s o n o s t a t i s t i m a t i q u a s i 5 3 . 7 0 0 n u o v i c a s i d i c a r c i n o m a d e l l a m a m m e l l a ( n e l 2 0 1 4 e r a n o s t a t i 4 8 . 0 0 0 ) . N e i c a r c i n o m i m a m m a r i i n f a s e i n i z i a l e c h e e s p r i m o n o l a p r o t e i n a H e r 2 + , è p o s s i b i l e r i d u r r e i l r i s c h i o d i r e c i d i v a d i m a l a t t i a i n v a s i v a o d i m o r t e d e l 5 3 % g r a z i e a d u n a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e f a r m a c o - c o n i u g a t o , t r a s t u z u m a b d e r u x t e c a n , r i s p e t t o a T - D M 1 c o m e t r a t t a m e n t o p o s t - n e o a d i u v a n t e . E ' q u a n t o e m e r g e d a i r i s u l t a t i p o s i t i v i d e l l o s t u d i o d i F a s e 3 D e s t i n y - B r e a s t 0 5 p r e s e n t a t i o g g i a l c o n g r e s s o a n n u a l e d e l l a E u r o p e a n S o c i e t y f o r M e d i c a l O n c o l o g y ( E s m o ) a B e r l i n o e c o n t e m p o r a n e a m e n t e p u b b l i c a t i s u A n n a l s o f O n c o l o g y . L e e v i d e n z e d e l l o s t u d i o d i F a s e 3 D e s t i n y - B r e a s t 0 5 - s e c o n d o g l i e s p e r t i - h a n n o m o s t r a t o u n m i g l i o r a m e n t o a l t a m e n t e s i g n i f i c a t i v o d a u n p u n t o d i v i s t a s t a t i s t i c o e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e d e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a m a l a t t i a i n v a s i v a ( I d f s ) c o n t r a s t u z u m a b d e r u x t e c a n n e i p a z i e n t i a d a l t o r i s c h i o d i r e c i d i v a . L o s t u d i o h a p a r a g o n a t o t r a s t u z u m a b d e r u x t e c a n c o n t r a s t u z u m a b e m t a n s i n e ( T - D M 1 ) c o m e t r a t t a m e n t o p o s t - n e o a d i u v a n t e ( d o p o l a c h i r u r g i a ) n e i p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l s e n o p r e c o c e H e r 2 + c o n m a l a t t i a i n v a s i v a r e s i d u a n e l l a m a m m e l l a e / o n e i l i n f o n o d i a s c e l l a r i d o p o i l t r a t t a m e n t o n e o a d i u v a n t e . I n o l t r e , a t r e a n n i i l 9 2 , 4 % d e i p a z i e n t i n e l b r a c c i o t r a s t u z u m a b d e r u x t e c a n e r a i n v i t a e l i b e r o d a m a l a t t i a i n v a s i v a , r i s p e t t o a l l ’ 8 3 , 7 % d i q u e l l i n e l b r a c c i o T - D M 1 . I n a g g i u n t a , t r a s t u z u m a b d e r u x t e c a n - s i l e g g e n e l l o s t u d i o - h a a b b a s s a t o i l r i s c h i o d i r e c i d i v a a d i s t a n z a ( i n t e r v a l l o l i b e r o d a r e c i d i v a ) d e l 5 1 % e i l r i s c h i o d i m e t a s t a s i c e r e b r a l i d e l 3 6 % r i s p e t t o a T - D M 1 . L a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e ( o v e r a l l s u r v i v a l , O s ) n o n e r a m a t u r a a l m o m e n t o d e l l ’ a n a l i s i a d i n t e r i m p i a n i f i c a t a ( m a t u r i t à 2 , 9 % a l c u t - o f f d e i d a t i ) e v e r r à v a l u t a t a n e l l e a n a l i s i f u t u r e . " N e l 2 0 2 4 , i n I t a l i a , s o n o s t a t i s t i m a t i q u a s i 5 3 . 7 0 0 n u o v i c a s i d i c a r c i n o m a d e l l a m a m m e l l a , i l p i ù f r e q u e n t e i n t u t t a l a p o p o l a z i o n e – a f f e r m a G i a m p a o l o B i a n c h i n i , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o e r e s p o n s a b i l e d e l G r u p p o m a m m e l l a d e l l ’ I r c c s O s p e d a l e S a n R a f f a e l e , U n i v e r s i t à V i t a - S a l u t e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o - . P e r l e p a z i e n t i c o n m a l a t t i a r e s i d u a d o p o i l t r a t t a m e n t o n e o a d i u v a n t e , i l s e t t i n g p o s t n e o a d i u v a n t e r a p p r e s e n t a u n a s e c o n d a o p p o r t u n i t à c r u c i a l e d i r i d u r r e i l r i s c h i o d i r e c i d i v a . N e l l o s t u d i o D e s t i n y - B r e a s t 0 5 t r a s t u z u m a b d e r u x t e c a n h a r i d o t t o i l r i s c h i o d i r e c i d i v a e d i m o r t e d e l 5 3 % r i s p e t t o a l l ’ a t t u a l e s t a n d a r d c o n T - D M 1 . Q u e s t i r i s u l t a t i , i n s i e m e a i d a t i s u l l a s i c u r e z z a e m e r s i d a l l o s t u d i o , h a n n o i l p o t e n z i a l e p e r t r a s f o r m a r e l a p r a t i c a c l i n i c a n e l s e t t i n g p o s t - n e o a d i u v a n t e p e r l e p a z i e n t i c o n m a l a t t i a a d a l t o r i s c h i o , c o n l a p o s s i b i l i t à c h e t r a s t u z u m a b d e r u x t e c a n s t a b i l i s c a u n n u o v o s t a n d a r d d i c u r a " . D e s t i n y - B r e a s t 0 5 è s t a t o c o n d o t t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n N S A B P ( N a t i o n a l S u r g i c a l A d j u v a n t B r e a s t a n d B o w e l P r o j e c t ) , G e r m a n B r e a s t G r o u p ( G B G ) , A r b e i t s g e m e i n s c h a f t G y n ä k o l o g i s c h e O n k o l o g i e ( A G O - B ) e S o l t i B r e a s t C a n c e r R e s e a r c h G r o u p . A l l ' E s m o s o n o s t a t i p r e s e n t a t i a n c h e i r i s u l t a t i p o s i t i v i d e l l o s t u d i o d i F a s e 3 D e s t i n y - B r e a s t 1 1 c h e m o s t r a n o c h e t r a s t u z u m a b d e r u x t e c a n s e g u i t o d a p a c l i t a x e l , t r a s t u z u m a b e p e r t u z u m a b ( T H P ) n e l s e t t i n g n e o a d i u v a n t e ( p r i m a d e l l a c h i r u r g i a ) h a p r o d o t t o u n m i g l i o r a m e n t o s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e d e l t a s s o d i r i s p o s t a p a t o l o g i c a c o m p l e t a ( p a t h o l o g i c c o m p l e t e r e s p o n s e , p C R ) . L o s t u d i o h a p a r a g o n a t o t r a s t u z u m a b d e r u x t e c a n s e g u i t o d a T H P c o n d o x o r u b i c i n a e c i c l o f o s f a m i d e d o s e - d e n s e s e g u i t o d a T H P ( d d A C - T H P ) n e i p a z i e n t i c o n t u m o r e a l s e n o i n f a s e i n i z i a l e l o c a l m e n t e a v a n z a t o H e r 2 + a d a l t o r i s c h i o . L a r i s p o s t a p a t o l o g i c a c o m p l e t a è d e f i n i t a c o m e n e s s u n a e v i d e n z a d i c e l l u l e t u m o r a l i i n v a s i v e n e l t e s s u t o m a m m a r i o a s p o r t a t o c o n l ’ i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o e n e i l i n f o n o d i d o p o i l t r a t t a m e n t o n e o a d i u v a n t e . " P e r l e p a z i e n t i c o n t u m o r e a l s e n o p r e c o c e a d a l t o r i s c h i o d i r e c i d i v a d i m a l a t t i a , u t i l i z z a r e l ’ o p z i o n e t e r a p e u t i c a p i ù e f f i c a c e p r i m a p o s s i b i l e è f o n d a m e n t a l e p e r p r e v e n i r e l a r e c i d i v a , o t t i m i z z a r e l a s i c u r e z z a e m i g l i o r a r e i l p o t e n z i a l e d i c u r a – s p i e g a A l e s s a n d r a F a b i , r e s p o n s a b i l e M e d i c i n a d i P r e c i s i o n e i n S e n o l o g i a , F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o U n i v e r s i t a r i o A . G e m e l l i I r c c s d i R o m a - . S e b b e n e i l r a g g i u n g i m e n t o d i u n a r i s p o s t a p a t o l o g i c a c o m p l e t a n e l t u m o r e a l s e n o H e r 2 + i n s t a d i o p r e c o c e s i a f o n d a m e n t a l e p e r r i d u r r e l a r e c i d i v a d e l l a m a l a t t i a e m i g l i o r a r e l a p r o g n o s i a l u n g o t e r m i n e , c i r c a l a m e t à d e l l e p a z i e n t i c o n t i n u a a m o s t r a r e s e g n i d i m a l a t t i a r e s i d u a d o p o l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o c o n l e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e n e o a d i u v a n t i a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l i . N e l l o s t u d i o D e s t i n y - B r e a s t 1 1 , p i ù d e i d u e t e r z i d e l l e p a z i e n t i h a n n o m o s t r a t o u n a r i s p o s t a p a t o l o g i c a c o m p l e t a c o n t r a s t u z u m a b d e r u x t e c a n s e g u i t o d a T H P , i n d i c a n d o u n p o t e n z i a l e n u o v o s t a n d a r d d i c u r a n e l s e t t i n g n e o a d i u v a n t e p e r l e p a z i e n t i c o n t u m o r e a l s e n o p r e c o c e H e r 2 + a d a l t o r i s c h i o ” . " T r a s t u z u m a b d e r u x t e c a n h a g i à c a m b i a t o l a s t o r i a n a t u r a l e d e l c a r c i n o m a m a m m a r i o m e t a s t a t i c o – s o t t o l i n e a G i u s e p p e C u r i g l i a n o , p r e s i d e n t e e l e t t o E s m o ( S o c i e t à e u r o p e a d i o n c o l o g i a m e d i c a ) , p r o f e s s o r e d i O n c o l o g i a M e d i c a a l l ’ U n i v e r s i t à d i M i l a n o e d i r e t t o r e D i v i s i o n e S v i l u p p o d i N u o v i F a r m a c i p e r T e r a p i e I n n o v a t i v e a l l o I e o d i M i l a n o - . G l i i m p o r t a n t i r i s u l t a t i d e g l i s t u d i D e s t i n y - B r e a s t 0 5 e D e s t i n y - B r e a s t 1 1 e v i d e n z i a n o l ’ e f f i c a c i a d i q u e s t o a n t i c o r p o f a r m a c o - c o n i u g a t o a n c h e n e l l a m a l a t t i a i n s t a d i o p r e c o c e . I n f a t t i , l ' o b i e t t i v o d e l t r a t t a m e n t o n e l t u m o r e a l s e n o i n f a s e i n i z i a l e è o f f r i r e a l l e p a z i e n t i l e m i g l i o r i p o s s i b i l i t à d i g u a r i g i o n e , o t t i m i z z a n d o a l c o n t e m p o l a t o l l e r a b i l i t à d e l l e c u r e . I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o D e s t i n y - B r e a s t 0 5 d i m o s t r a n o u n c h i a r o b e n e f i c i o d i t r a s t u z u m a b d e r u x t e c a n r i s p e t t o a l l ' a t t u a l e s t a n d a r d t e r a p e u t i c o n e l l e p a z i e n t i c o n t u m o r e a l s e n o i n f a s e i n i z i a l e H e r 2 + a d a l t o r i s c h i o d o p o l ’ i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o , m i g l i o r a n d o l a p o s s i b i l i t à d i o t t e n e r e b e n e f i c i a l u n g o t e r m i n e . D a l l ’ a l t r o l a t o , i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o D e s t i n y - B r e a s t 1 1 d i m o s t r a n o c h e i l t r a t t a m e n t o c o n t r a s t u z u m a b d e r u x t e c a n s e g u i t o d a T h p , p r i m a d e l l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o , n o n h a e v i d e n z i a t o a l c u n a t r a c c i a d i m a l a t t i a i n v a s i v a r e s i d u a i n d u e t e r z i d e l l e p a z i e n t i . S i t r a t t a d e l p r i m o r e g i m e i n o l t r e u n d e c e n n i o i n g r a d o d i m i g l i o r a r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e i r i s u l t a t i n e l s e t t i n g t e r a p e u t i c o p r e c o c e d e l t u m o r e a l s e n o H e r 2 + " . T r a s t u z u m a b d e r u x t e c a n è u n a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e f a r m a c o - c o n i u g a t o ( a n t i b o d y d r u g - c o n j u g a t e , A d c ) s p e c i f i c o p e r i l r e c e t t o r e H e r 2 . R e a l i z z a t o c o n l ’ i m p i e g o d e l l a t e c n o l o g i a D X d ( d e r u x t e c a n ) b r e v e t t a t a d a D a i i c h i S a n k y o , t r a s t u z u m a b d e r u x t e c a n è l ’ A d c l e a d e r d e l p o r t f o l i o o n c o l o g i c o d i D a i i c h i S a n k y o e i l p r o g r a m m a p i ù a v a n z a t o n e l l a p i a t t a f o r m a s c i e n t i f i c a d e g l i A d c d i A s t r a Z e n e c a . È c o s t i t u i t o d a u n a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e d i r e t t o c o n t r o H e r 2 , c o n i u g a t o a d i v e r s e m o l e c o l e d i u n i n i b i t o r e d e l l a t o p o i s o m e r a s i I ( u n d e r i v a t o d e l l ’ e x a t e c a n o , D X d ) , t r a m i t e u n l i n k e r t e t r a p e p t i d i c o c l i v a b i l e i n m a n i e r a s e l e t t i v a a l l ’ i n t e r n o d e l l a c e l l u l a t u m o r a l e .