O t t a w a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s / a f p ) - A l m e n o d i e c i m o r t i e 2 7 f e r i t i è i l b i l a n c i o d e l l a s p a r a t o r i a a v v e n u t a a T u m b l e r R i d g e , r e m o t a c i t t a d i n a m o n t a n a d e l l a B r i t i s h C o l u m b i a , n e l C a n a d a o c c i d e n t a l e . S e t t e d e l l e v i t t i m e s o n o s t a t e c o l p i t e a l l ’ i n t e r n o d i u n a s c u o l a s e c o n d a r i a , m e n t r e a l t r e d u e s o n o s t a t e t r o v a t e s e n z a v i t a i n u n ’ a b i t a z i o n e c o l l e g a t a a l l ’ i n c i d e n t e , s e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o d a l l a R o y a l C a n a d i a n M o u n t e d P o l i c e ( R c m p ) . T r a i f e r i t i , d u e s o n o i n g r a v i c o n d i z i o n i . L a p e r s o n a r i t e n u t a r e s p o n s a b i l e - c h e s e c o n d o u n a p r i m a v a l u t a z i o n e d e l l e a u t o r i t à s a r e b b e " u n a d o n n a i n a b i t o c o n c a p e l l i m a r r o n i " - è s t a t a t r o v a t a m o r t a a l l ’ i n t e r n o d e l l a s c u o l a c o n q u e l l a c h e a p p a r e u n a f e r i t a a u t o i n f l i t t a . L ’ a l l a r m e p e r u n " a c t i v e s h o o t e r " e r a s t a t o l a n c i a t o n e l p r i m o p o m e r i g g i o , f a c e n d o s c a t t a r e i l l o c k d o w n d e l l ’ i s t i t u t o . D u r a n t e l ' i n t e r v e n t o , l a p o l i z i a h a t r o v a t o s e i c o r p i a l l ’ i n t e r n o d e l l a s c u o l a ; u n a s e t t i m a v i t t i m a è m o r t a d u r a n t e i l t r a s p o r t o i n o s p e d a l e . L e a u t o r i t à h a n n o c o n f e r m a t o c h e s o n o i n c o r s o p e r q u i s i z i o n i i n a l t r e a b i t a z i o n i d e l l a z o n a p e r v e r i f i c a r e e v e n t u a l i c o l l e g a m e n t i c o n l a s t r a g e . I l p r e m i e r M a r k C a r n e y s i è d e t t o " d e v a s t a t o " d a q u e l l a c h e h a d e f i n i t o u n a " v i o l e n z a o r r i b i l e " , m e n t r e i l p r e m i e r d e l l a B r i t i s h C o l u m b i a , D a v i d E b y , h a p a r l a t o d i u n a t t o " i n i m m a g i n a b i l e " . T u m b l e r R i d g e , c h e c o n t a c i r c a 2 . 4 0 0 a b i t a n t i , s i t r o v a a o l t r e 1 . 1 0 0 c h i l o m e t r i a n o r d d i V a n c o u v e r . L a m u n i c i p a l i t à h a d i c h i a r a t o d i n o n t r o v a r e " p a r o l e s u f f i c i e n t i p e r d e s c r i v e r e i l d o l o r e " c h e h a c o l p i t o l a c o m u n i t à .