R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n t o a c c a d u t o n e l l a c h i e s a d i S a n S i m e o n e P r o f e t a a M a r c i a n i s e r a p p r e s e n t a u n f a t t o g r a v e e i n a c c e t t a b i l e . T r a s f o r m a r e u n a l t a r e i n u n p a l c o e l e t t o r a l e e i n t e r r o m p e r e u n a m e s s a p e r u n i n t e r v e n t o p o l i t i c o , a p o c h i g i o r n i d a l v o t o , s i g n i f i c a o l t r e p a s s a r e i l l i m i t e d e l r i s p e t t o d o v u t o a i l u o g h i d i c u l t o e a l l a c o m u n i t à c h e l i v i v e . L a p o l i t i c a d e v e r e s t a r e f u o r i d a g l i s p a z i d e d i c a t i a l l a f e d e . I l r i s p e t t o d e l l e i s t i t u z i o n i e d e i c i t t a d i n i p a s s a a n c h e a t t r a v e r s o i l r i s p e t t o d e g l i a m b i e n t i s a c r i , c h e n o n p o s s o n o e s s e r e s t r u m e n t a l i z z a t i p e r o t t e n e r e v i s i b i l i t à o c o n s e n s o " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a F r a n c e s c o S i l v e s t r o . " N o i c o n t i n u i a m o l a n o s t r a c a m p a g n a e l e t t o r a l e c o n l o s t i l e c h e a b b i a m o s c e l t o f i n d a l l ’ i n i z i o : t r a l e p e r s o n e , n e l l e s t r a d e , n e l l e p i a z z e , a t t r a v e r s o i l d i a l o g o d i r e t t o e t r a s p a r e n t e . I l c o n s e n s o n o n s i c o s t r u i s c e c o n s c o r c i a t o i e o f o r z a t u r e , m a c o n l ’ a s c o l t o v e r o e c o n l a p r e s e n z a q u o t i d i a n a a c c a n t o a l l a c i t t a d i n a n z a . L e ' s t r a d e d e l S i g n o r e ' a p p a r t e n g o n o a l l a f e d e . L e n o s t r e s o n o q u e l l e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e , d e l l ’ i m p e g n o e d e l r i s p e t t o " , c o n c l u d e .