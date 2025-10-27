R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n t e p a r l a d i i m p r e s e n t a b i l i , m a d i m e n t i c a c h e i n C a m p a n i a i l v e r o p r o b l e m a è i l s u o c e n t r o s i n i s t r a : u n c a m p o d i l a n i a t o d a d i v i s i o n i e p e r s o n a l i s m i . F i c o e D e L u c a s i a t t a c c a n o p u b b l i c a m e n t e , s i r i n f a c c i a n o c l i e n t e l i s m o e f a l l i m e n t i , t r a s f o r m a n d o l a p o l i t i c a r e g i o n a l e i n u n a r e s a d e i c o n t i p e r m a n e n t e . E t u t t o q u e s t o m e n t r e l a r e g i o n e a f f o n d a : s a n i t à a l c o l l a s s o , i n f r a s t r u t t u r e f e r m e , g i o v a n i c o s t r e t t i a d a n d a r s e n e " . C o s ì , i n u n a n o t a , l a d e p u t a t a M a r t a S c h i f o n e , c o m m i s s a r i o F r a t e l l i d ’ I t a l i a d e l l a p r o v i n c i a d i N a p o l i . " A l t r o c h e i m p r e s e n t a b i l i : s o n o l o r o i m p r e s e n t a b i l i n e l l e i d e e e n e i f a t t i . I n c a p a c i d i o f f r i r e u n a v i s i o n e u n i t a r i a , u n p r o g e t t o c r e d i b i l e p e r i c a m p a n i . M e n t r e l o r o l i t i g a n o , i l c e n t r o d e s t r a c o n E d m o n d o C i r i e l l i o f f r e u n ’ a l t e r n a t i v a s e r i a : c o m p e t e n z a , p r o g r a m m i c h i a r i , u n a s q u a d r a c o e s a . V o g l i a m o r e s t i t u i r e d i g n i t à a l l a v o r o , e f f i c i e n z a a l l a s a n i t à , f u t u r o a i g i o v a n i . C o n i f a t t i , n o n c o n g l i i n s u l t i " , c o n c l u d e .