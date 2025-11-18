R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l c a n d i d a t o d e l c e n t r o s i n i s t r a i n C a m p a n i a R o b e r t o F i c o h a a c q u i s t a t o u n a c a s a a l m a r e s a p e n d o c h e e r a i n a t t o u n a r i c h i e s t a d i c o n d o n o . È e v i d e n t e c h e q u e s t o s t r i d e c o n l a s u a p o s i z i o n e p o l i t i c a , s o l t a n t o d i f a c c i a t a , c o n t r o i c o n d o n i . E d è a l t r e t t a n t o e v i d e n t e c h e q u e s t a p o s i z i o n e l ’ h a p r e s a s o l o p e r c h é p r o v i e n e d a l s u o p r i n c i p a l e a v v e r s a r i o a l l e E l e z i o n i r e g i o n a l i d i d o m e n i c a e l u n e d ì . A n z i , n e l c a s o d e l l a p r o p o s t a d i C i r i e l l i s i t r a t t a s o l o d i s a n a r e u n ’ i n g i u s t i z i a p e r c h é i c a m p a n i c h e a v e v a n o a d e r i t o a l c o n d o n o d e l 2 0 0 3 h a n n o p a g a t o a v u o t o p e r c h é l ’ a l l o r a g o v e r n a t o r e B a s s o l i n o s i o p p o s e m a o v v i a m e n t e s i g u a r d ò b e n e d a l r e s t i t u i r e i s o l d i " . C o s ì i l d e p u t a t o c a m p a n o d i F r a t e l l i D ’ I t a l i a M i c h e l e S c h i a n o d i V i s c o n t i , c o o r d i n a t o r e p r o v i n c i a l e d e l p a r t i t o a N a p o l i . " O g g i F i c o , t r a b a r c a e c a s a a l m a r e , s t a d a n d o u n a p e s s i m a i m m a g i n e d i s é . C o m e p u ò u n o c h e p r e d i c a b e n e e r a z z o l a m a l e g o v e r n a r e u n a d e l l e r e g i o n i p i ù g r a n d i e i m p o r t a n t i d e l l a N a z i o n e ? " , c o n c l u d e .