R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M e l o n i , S a l v i n i e T a j a n i s o n o v e n u t i a N a p o l i e i n C a m p a n i a p e n s a n d o d i p o t e r c i p r e n d e r e i n g i r o . P a r l a n o d i s u d m a s o n o i l g o v e r n o p i ù a n t i m e r i d i o n a l i s t a d e l l a s t o r i a . V e n g o n o q u i a f a r e p r o m e s s e a c u i n o n c r e d e p i ù n e s s u n o " . L o h a d e t t o i l d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e S u d d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d , M a r c o S a r r a c i n o , c h i u d e n d o l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e d e l p a r t i t o a C a s t e l l a m a r e d i S t a b i a . " S o n o c o n t r a r i a s t r u m e n t i d i p r o t e z i o n e s o c i a l e e b o c c i a n o i l s a l a r i o m i n i m o . T a g l i a n o r i s o r s e a l l e i n f r a s t r u t t u r e , a l l a s c u o l a , a l l a s a n i t à , i n c e n t i v a n d o l a f u g a d i m i g l i a i a d i r a g a z z i c h e s o n o c o s t r e t t i a d a n d a r e v i a d a l t e r r i t o r i o i n c u i n a s c o n o . P o r t a n o a v a n t i l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a , c h e s p a c c h e r à l ’ I t a l i a e a u m e n t e r à i d i v a r i . O g g i a b b i a m o u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à : c o n R o b e r t o F i c o p r e s i d e n t e p o s s i a m o s c r i v e r e u n a n u o v a s t o r i a p e r l a C a m p a n i a e d a r e u n s e g n a l e f o r t i s s i m o a l g o v e r n o M e l o n i " .