R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i l ’ u f f i c i o s t a m p a d e l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a h a d i r a m a t o t r e c o m u n i c a t i a s o s t e g n o d e l l a c a n d i d a t u r a d i C i r i e l l i a l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a , r i p o r t a n d o p e r a l t r o d a t i f a l s i s u l l ’ a z i o n e d e l g o v e r n o n e l t e r r i t o r i o c a m p a n o . U n a t t o v e r g o g n o s o , m a i v e r i f i c a t o s i p r i m a : u n o s t r a p p o i s t i t u z i o n a l e g r a v i s s i m o . G i u l i u t i l i z z a l e i s t i t u z i o n i e g l i u f f i c i d e l m i n i s t e r o p e r f a r e c a m p a g n a e l e t t o r a l e c o n i s o l d i d e i c i t t a d i n i . D i q u e s t o c h i e d e r e m o c o n t o e p r e s e n t e r e m o i n t e r r o g a z i o n i p a r l a m e n t a r i " . C o s ì i d e p u t a t i d e l P d d e l l a C o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i .