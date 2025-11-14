R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e s e n z a d e l l a p r e m i e r M e l o n i è u n a g i t a t u r i s t i c a p e r u n a p a s s e r e l l a e l e t t o r a l e i n s o p p o r t a b i l e , c o n s i d e r a n d o i c o n t i n u i a t t a c c h i a l S u d d e l s u o G o v e r n o . I l M e z z o g i o r n o è u n p a t r i m o n i o c u i l a d e s t r a c r e a p r o b l e m i c o s t a n t i . Q u e s t a è l a v e r i t à . E c i v u o l e c o r a g g i o a d i r e i l c o n t r a r i o " . C o s ì P i e r o D e L u c a , d e p u t a t o e s e g r e t a r i o r e g i o n a l e P d C a m p a n i a . " L a l e g g e d i b i l a n c i o - p r o s e g u e - t a g l i a 2 , 4 m i l i a r d i d i e u r o a l F o n d o p e r l o S v i l u p p o e l a C o e s i o n e , r i s o r s e d e c i s i v e p e r i n f r a s t r u t t u r e , r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , p o l i t i c h e s o c i a l i e t u t e l a a m b i e n t a l e . N o n s o l o : i l g o v e r n o r i d u c e d r a s t i c a m e n t e a n c h e i f i n a n z i a m e n t i d e s t i n a t i a l l a Z e s u n i c a , c h e d a i 2 , 3 m i l i a r d i p r e v i s t i n e l 2 0 2 6 s c e n d o n o a s o l i 7 5 0 m i l i o n i n e l 2 0 2 8 . U n a s f o r b i c i a t a c h e i n d e b o l i s c e i m p r e s e e i n v e s t i m e n t i p r o p r i o n e l l e a r e e c h e a v r e b b e r o p i ù b i s o g n o d i s t i m o l i " . " A q u e s t i i n t e r v e n t i , r i c o r d a l ’ e s p o n e n t e d e m o c r a t i c o , s i s o m m a n o i 3 , 7 m i l i a r d i c a n c e l l a t i d a l F o n d o p e r l a p e r e q u a z i o n e i n f r a s t r u t t u r a l e e i 5 m i l i a r d i s o t t r a t t i a l l a d e c o n t r i b u z i o n e S u d . È u n a l i n e a c h i a r a : u n g o v e r n o c h e c o n t i n u a a p e n a l i z z a r e i l M e r i d i o n e , r i n u n c i a n d o a l l a l o g i c a d i s o l i d a r i e t à e c o e s i o n e n a z i o n a l e c h e d o v r e b b e g u i d a r e o g n i s c e l t a p o l i t i c a . C o n q u e s t e d e c i s i o n i l a d e s t r a r i s c h i a d i f a r t o r n a r e l a C a m p a n i a i n d i e t r o a n n i . O c c o r r e i n v e c e t o r n a r e a l l a v i s i o n e d e l N e x t G e n e r a t i o n E U , c h e d e s t i n a v a i l 4 0 % d e l l e r i s o r s e a l S u d p r o p r i o p e r c o l m a r e i d i v a r i e r e n d e r e i l P a e s e p i ù c o m p e t i t i v o e u n i t o . I n v e s t i r e n e l M e z z o g i o r n o n o n è u n f a v o r e a q u a l c u n o : è l ’ u n i c o m o d o p e r f a r c r e s c e r e d a v v e r o l ’ I t a l i a " , c o n c l u d e .