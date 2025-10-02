R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N o n c i s a r à a l c u n n o m e s t a s e r a . C ’ è u n u l t i m o s o n d a g g i o d a v a l u t a r e e p o i s i d e c i d e r à . V e d r e m o s e g l i i n t e r v i s t a t i p r e f e r i s c o n o u n ’ i p o t e s i c i v i c a o p o l i t i c a . S i p u ò d i r e c h e s i a m o i n d i r i t t u r a d ’ a r r i v o m a a s p e t t i a m o q u e s t ’ u l t i m o p a s s a g g i o " . C o s ì F u l v i o M a r t u s c i e l l o , s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , a p r o p o s i t o d e l l a s c e l t a d e l c a n d i d a t o p r e s i d e n t e d e l c e n t r o d e s t r a i n C a m p a n i a .