Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Non ci sarà alcun nome stasera. Cè un ultimo sondaggio da valutare e poi si deciderà. Vedremo se gli intervistati preferiscono unipotesi civica o politica. Si può dire che siamo in dirittura darrivo ma aspettiamo questultimo passaggio". Così Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, a proposito della scelta del candidato presidente del centrodestra in Campania.