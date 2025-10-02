R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I n o m i n o n s i b u t t a n o l ì . Q u a n d o h o d e t t o c h e e r a v a m o p r o n t i p e r c h i u d e r e s u R o m a n o è p e r c h é d a i s o n d a g g i R o m a n o e r a i l p i ù f o r t e , a n c h e r i s p e t t o a l l e i p o t e s i p o l i t i c h e . E r a u n c a n d i d a t o c o n c u i a b b i a m o i n t e r l o q u i t o e r a g i o n a t o t a n t e v o l t e . C a p i s c o c h e s i a n o s c a t t a t i m e c c a n i s m i c h e n o n v o g l i o n e m m e n o s a p e r e e c h e q u i n d i s i è t o l t o d a l l a p a r t i t a " . C o s ì F u l v i o M a r t u s c i e l l o , s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a i n C a m p a n i a , a m a r g i n e d i u n e v e n t o d i p a r t i t o a S a l e r n o c o n v e r s a n d o c o n i g i o r n a l i s t i . " O g g i f r a n c a m e n t e n o n h o c o m p r e s o i l r a g i o n a m e n t o d i C i r i e l l i . I n I t a l i a c ’ è u n m i n i s t r o d e g l i E s t e r i , q u e l l o è e s s e n z i a l e c o m e l o è q u e l l o d e l l ’ I n t e r n o . N o n è e s s e n z i a l e a l l a v i t a d e l g o v e r n o u n v i c e m i n i s t r o . B u t t a r e p o i u n n o m e c o m e q u e l l o d i J a n n o t t i P e c c i s o l o p e r c h é h a p a r t e c i p a t o a l l a n o s t r a f e s t a a T e l e s e m i è s e m b r a t o s t r a n o n e l m e t o d o . V e d i a m o q u e l l o c h e s i d e c i d e r à d o m a n i " , c o n c l u d e .