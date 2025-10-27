R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l P i a n o d i r i c o s t r u z i o n e d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a è l ’ e m b l e m a d e l l ’ i n c a p a c i t à a m m i n i s t r a t i v a d i D e L u c a , d e l s u o a s s e s s o r e e d e l l ’ i n t e r o c e n t r o s i n i s t r a . D o p o a n n i d i r i n v i i , c o n s u l e n z e c o s t o s e e s p r e c h i , l a R e g i o n e a r r i v a c o n t r e a n n i d i r i t a r d o a d a p p r o v a r e u n P i a n o p i e n o d i f a l l e e i n c o n g r u e n z e . E ’ i n a c c e t t a b i l e c h e , d o p o l a t r a g e d i a d e l l a f r a n a d e l n o v e m b r e 2 0 2 2 , c h e c o s t ò d o d i c i v i t e , s i s i a d e c i s o d i r i p a r t i r e d a z e r o p e r a d e g u a r e u n p i a n o c h e g i à d o v e v a p r e v e d e r e l a t u t e l a i d r o g e o l o g i c a " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n t o n i o I a n n o n e , c o m m i s s a r i o r e g i o n a l e d e l p a r t i t o i n C a m p a n i a . " I n d u e m a n d a t i D e L u c a s i è f a t t o v e d e r e s u l l ’ i s o l a a p p e n a t r e v o l t e , e o g g i , i n p i e n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e , t o r n a p e r p r e s e n t a r e u n p i a n o c h e s a d i p r o p a g a n d a p i ù c h e d i r i c o s t r u z i o n e . I c i t t a d i n i m e r i t a n o r i s p e t t o , n o n p a s s e r e l l e . L a r e g i o n e , D e L u c a , l ’ a s s e s s o r e D i s c e p o l o e i l r e s p o n s a b i l e G e n t i l e s p i e g h i n o i r i t a r d i , i c o s t i e l e r e s p o n s a b i l i t à ’ d i q u e s t a g e s t i o n e f a l l i m e n t a r e " , c o n c l u d e .