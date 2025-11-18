R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " E ’ s t a t a a t u t t i e v i d e n t e m e n t e l a d i f f e r e n t e q u a l i t à p o l i t i c a d i C i r i e l l i r i s p e t t o a F i c o . L a s u a s t a t u r a i s t i t u z i o n a l e e i l s u o p i g l i o d a v e r o l e a d e r n e f a n n o i l p r e s i d e n t e m i g l i o r e p e r l a C a m p a n i a . F r a t e l l i d ’ I t a l i a e d i l c e n t r o d e s t r a e r a n o g i à s i c u r i d i a v e r s c e l t o i l m e g l i o e d o g g i t u t t i n e h a n n o a v u t o l a c o n f e r m a . V i s i o n e e d i d e e c h i a r e , u n p r o g r a m m a c r e d i b i l e e d a d e r e n t e s u i v e r i b i s o g n i d e l l a C a m p a n i a " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n t o n i o I a n n o n e , c o m m i s s a r i o r e g i o n a l e d e l p a r t i t o i n C a m p a n i a . " D a l l ’ a l t r a p a r t e s o l o i n c e r t e z z a e d i m b a r a z z o p e r l ’ i n c o e r e n z a p e r s o n a l e e d u n a c o a l i z i o n e c h e n o n t i e n e n e l s u o i n s i e m e : F i c o h a d o v u t o s o t t r a r s i a l l e r i s p o s t e i n d i v e r s e o c c a s i o n i r i s u l t a n d o a n c h e m a l d e s t r o p e r l e s u e m o d e s t e c a p a c i t à d i a l e t t i c h e . N o n s i è c a p i t o n e a n c h e s e s i s e n t e l a c o n t i n u i t à o l a d i s c o n t i n u i t à d i D e L u c a . C i r i e l l i è i l p r e s i d e n t e g i u s t o a n c h e a p r e s c i n d e r e d a l l e i d e e p o l i t i c h e " , c o n c l u d e .