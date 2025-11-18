R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D i m m i c o n c h i v a i e t i d i r ò c h i s e i . C i s o n o c a n d i d a t i n e l l e l i s t e c h e s o s t e n g o n o F i c o c h e s i f a n n o f o t o g r a f a r e a c c a n t o a p e r s o n a g g i d i d u b b i a f a m a p l u r i n d a g a t i . P o i c ' è l ' a p p e l l o d e l l ' e x b r i g a t i s t a r o s s o , e p o i d i t u t t o e d i p i ù . U n a b r u t t a c o m p a g n i a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i a l l ' A d n k r o n o s , c o m m e n t a n d o l ' e n d o r s e m e n t d e l l ' e x b r i g a t i s t a P a s q u a l e A p r e a a l c a n d i d a t o d e l c e n t r o s i n i s t r a R o b e r t o F i c o . " C o s a c ' è p e g g i o d i F i c o ? N u l l a , b u g i a r d o e i p o c r i t a - p r o s e g u e - è c o n t r o i c o n d o n i m a h a a p p l i c a t o u n v e c c h i o c o n d o n o a l l a s u a c a s a d e l C i r c e o " . E " a l l a f i n e c ' è q u e s t a b a r c a . C o m e l ' h a p a g a t a ? Q u a n t o c o s t a ? L u i p a u p e r i s t a , ' u n o v a l e u n o , f a c c i o d u e m a n d a t i e m e n e v a d o ' , s b a v a d i e t r o l a p o l t r o n a d a p o l i t i c o p e r c h é n o n h a n é a r t e n é p a r t e " . " I l p r o b l e m a d i F i c o , o l t r e l e c o m p a g n i e d u b b i e , è F i c o p e r c h é è l ' i p o c r i s i a f a t t a p e r s o n a . C ' e r a u n f i l m d i A l b e r t o S o r d i , ' I l m o r a l i s t a ' : s t a v a l ì c e n s u r a v a t u t t o , p o i a l l a f i n e n e l l a v i t a p r i v a t a s i c o m p o r t a v a i n m a n i e r a o p p o s t a a c i ò c h e p r e d i c a v a . F i c o è i l m o r a l i s t a , è i l n u l l a . A u g u r o a l l a C a m p a n i a d i l i b e r a r s i d i l u i , p e r c h é è p e r f i n o p e g g i o d e g l i e x b r i g a t i s t i e d e l l e a l t r e f i g u r e d i d u b b i a f a m a c h e l o c i r c o n d a n o " , c o n c l u d e .