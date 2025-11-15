R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I c i t t a d i n i v a n n o r i s p e t t a t i . M e r i t a n o c h i a r e z z a . N o n s l o g a n r i c i c l a t i d a l p a s s a t o o a n n u n c i , c o p i a t i d a c o m m e d i e c i n e m a t o g r a f i c h e . V a d o c o n o r d i n e . N e l l e u l t i m e 2 4 o r e l a d e s t r a h a m e s s o i n p i e d i d u e s c e n e g g i a t e . L a p r i m a s u l l e p e n s i o n i . U n g o v e r n o c h e n o n h a f a t t o n u l l a s u l l e p e n s i o n i i n q u e s t i t r e a n n i – r i m a n g i a n d o s i g i à t u t t e l e p r o m e s s e e l e t t o r a l i – d e c i d e d i f a r a n n u n c i a r e a l p r o p r i o c a n d i d a t o p r e s i d e n t e i n C a m p a n i a c h e d a r à u n b o n u s a l l e p e n s i o n i m i n i m e i n C a m p a n i a . U n a s c e l t a g r o t t e s c a . U n a p r o p o s t a c o n f u s a c h e v i e n e s m e n t i t a p o c h e o r e d o p o d a u n o d e i d u e v i c e p r e m i e r , m e n t r e l ’ a l t r o n e a n c h e s i p r o n u n c i a ” . L o s c r i v e s u i s o c i a l R o b e r t o F i c o , c a n d i d a t o p r e s i d e n t e p e r l a R e g i o n e C a m p a n i a d e l l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a . “ A s e g u i r e e c c o c h e t o r n a u n c a v a l l o d i b a t t a g l i a d e l c e n t r o d e s t r a : i l c o n d o n o . A u s o e l e t t o r a l e e c c o u n a l t r o s l o g a n p e r i n g a n n a r e l e p e r s o n e , r e c u p e r a n d o u n a p r o p o s t a d i B e r l u s c o n i d i 2 2 a n n i f a . U n a p r o p o s t a d i 2 2 a n n i f a r i c i c l a t a a s e t t e g i o r n i d a l v o t o . U n a n n u n c i o d i s p e r a t o p e r u n a c o a l i z i o n e c h e s a d i a v e r p e r s o l e e l e z i o n i e s i a g g r a p p a a i s u o i e v e r g r e e n . S e r v e g a r a n t i r e i l d i r i t t o a l l a c a s a , n o n f a r e c o n d o n i . N o i a n d i a m o a v a n t i . C o n s e r i e t à . L e s c e n e g g i a t e l e l a s c i a m o a d a l t r i , p e r c h é i c a m p a n i s a n n o b e n i s s i m o d a c h e p a r t e s t a r e ” .