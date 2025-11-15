R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N e g l i s t e s s i m i n u t i i n c u i G i o r g i a M e l o n i , i n C a m p a n i a , s a l t e l l a v a s u l p a l c o a l c o r o d a s t a d i o ‘ c h i n o n s a l t a c o m u n i s t a è … ’ , a R o m a u n s u o p a r l a m e n t a r e c a m p a n o , A n t o n i o I a n n o n e , p r e s e n t a v a u n e m e n d a m e n t o a l l a l e g g e d i B i l a n c i o p e r r i a p r i r e u n a s a n a t o r i a e d i l i z i a d e l 2 0 0 3 " . L o s c r i v e s u i s o c i a l D a v i d e F a r a o n e , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a v i v a . " È l ’ I t a l i a a d u e p i a n i d e l l a d e s t r a d i g o v e r n o : s o p r a , i l r i t o i d e n t i t a r i o , i l n e m i c o i m m a g i n a r i o d a a g i t a r e p e r s c a l d a r e l a p i a z z a . S o t t o , i l l a v o r o v e r o , q u e l l o c h e i n t e r e s s a a i c o s t r u t t o r i i m p r o v v i s a t i , a g l i a b u s i v i d i l u n g o c o r s o , a i v o t i c h e c o n t a n o : i l c o n d o n o . U n a s a n a t o r i a e d i l i z i a i n p i e n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e c a m p a n a n o n è u n c a s o : è u n m e t o d o . L a d e s t r a c h e p r o m e t t e v a o r d i n e e l e g a l i t à t o r n a a l v e c c h i o m a n u a l e d e l ‘ v o t a e c o n d o n a ’ . M e l o n i s a l t a , I a n n o n e c o n d o n a ” , c o n c l u d e