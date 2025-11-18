R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D a l c o n f r o n t o t r a i d u e p r i n c i p a l i c a n d i d a t i a l l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a , s o n o e m e r s e c o n c h i a r e z z a t u t t e l e c o n t r a d d i z i o n i d i F i c o s u l l e t e m a t i c h e d i i n t e r e s s e d e i c a m p a n i . B a s t i p e n s a r e a l l a c o n t r a r i e t à s u l l a p r o p o s t a d e l s o s t e g n o a l l e p e n s i o n i o a i p r o v v e d i m e n t i p e r g e s t i r e l a c o n t i n g e n z a , c o m e l a r i a p e r t u r a d e i t e r m i n i d e l l a s a n a t o r i a e d i l i z i a " . C o s ì l a s e n a t r i c e c a m p a n a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a G i u l i a C o s e n z a . " D a F i c o , i n o l t r e , n o n s i e v i n c e a l c u n a c a p a c i t à d i p r o g r a m m a z i o n e c o e r e n t e n é u n a v i s i o n e d i s v i l u p p o c h e s i b a s i s u i b i s o g n i c o n c r e t i d e i c i t t a d i n i c a m p a n i i n t e m a d i s a l u t e , s c u o l a , a m b i e n t e e i n f r a s t r u t t u r e . E s i a m o s i c u r i c h e i c i t t a d i n i c a m p a n i n e t e r r a n n o c o n t o d o m e n i c a e l u n e d ì p r o s s i m o c o n i l l o r o v o t o " , c o n c l u d e .