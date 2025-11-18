R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S o n o m o l t o s o d d i s f a t t o c h e f i n a l m e n t e c i s i a s t a t o i l c o n f r o n t o t r a i c a n d i d a t i p r e s i d e n t e . L o c h i e d e v o d a l l ’ i n i z i o e , d o p o d i v e r s e r i n u n c e d e l m i o c o m p e t i t o r , c i s i a m o r i u s c i t i . O r a l a d i f f e r e n z a t r a l e p r o p o s t e è c h i a r a : l o r o s o n o c o n t r o i l c o n d o n o , c o n t r o i c o n t r i b u t i a i p e n s i o n a t i , c o n t r o l a v e l o c i z z a z i o n e d e l l o s m a l t i m e n t o d e l l e e c o b a l l e , c o n t r o p o l i t i c h e a t t i v e p e r l ’ o c c u p a z i o n e e c o n t r o u n s u d p i ù f o r t e e v i r t u o s o . I n o l t r e n o n s i c a p i s c e s e i l m i o a v v e r s a r i o s i a a f a v o r e o c o n t r o l ’ e r e d i t à d i q u e s t i 1 0 a n n i d i a m m i n i s t r a z i o n e d e l c e n t r o s i n i s t r a i n C a m p a n i a e n o n h a f a t t o n e p p u r e u n ’ a u t o c r i t i c a s u l l ’ e m e r g e n z a s a n i t à " . C o s ì i n u n a n o t a E d m o n d o C i r i e l l i , c a n d i d a t o p e r i l c e n t r o d e s t r a a l l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a . " A l c o n t r a r i o n o i a b b i a m o u n p r o g r a m m a c h i a r o c h e d i f e n d e i c a m p a n i e v a l o r i z z a l a C a m p a n i a . N o i s i a m o u n a c o a l i z i o n e c o m p a t t a e a b b i a m o o b i e t t i v i d i c h i a r a t i e m i s u r a b i l i . R i c o r d o d i a v e r e f i r m a t o u n p a t t o d a v a n t i a m i g l i a i a d i c a m p a n i , c h e c o m p r e n d e : d i m e z z a m e n t o l i s t e d ’ a t t e s a , a s s u n z i o n e n u o v o p e r s o n a l e e r a f f o r z a m e n t o r e t e o s p e d a l i e r a t e r r i t o r i a l e ; i n n a l z a m e n t o l i v e l l o o c c u p a z i o n a l e a l 5 0 % ; c o n t r i b u t o d i 1 0 0 e u r o a c h i p e r c e p i s c e l e p e n s i o n i p i ù b a s s e . Q u a l o r a n o n r a g g i u n g e s s i l a m e t à d i q u e s t i o b i e t t i v i i n d u e a n n i e m e z z o m i d i m e t t e r ò . E c c o l a d i f f e r e n z a t r a c h i p a r l a s e n z a d i r e n u l l a e c h i s a e s a t t a m e n t e c o s a f a r e " , c o n c l u d e .