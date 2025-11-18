R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " R e s t o i n f o r t e i m b a r a z z o n e l l ' a p p r e n d e r e , o m e g l i o , n e l l ' a v e r e l ' e n n e s i m a c o n f e r m a , d e l d o p p i o p e s i s m o c h e F i c o , i 5 s t e l l e e l a c o a l i z i o n e d e l c e n t r o s i n i s t r a a p p l i c a n o a l l a l o r o v i t a p r i v a t a e a l l a p o l i t i c a . P r e d i c a n o o n e s t à , a p p l i c a n o i p o c r i s i e . I l c o n d o n o , p e r F i c o , v a b e n e s o l o s e s i t r a t t a d e l l a s u a c a s a a l C i r c e o . P e r i c i t t a d i n i c a m p a n i , n o . D o p o u n p o s t o b a r c a a N i s i d a a m e n o d i 5 0 e u r o a l m e s e , o r a i l c o n d o n o d e l s u o g a r a g e i n a b i t a z i o n e . E h a i l c o r a g g i o d i c r i t i c a r e l e p r o p o s t e d i E d m o n d o C i r i e l l i , c h e v u o l e a u m e n t a r e l e p e n s i o n i d i 1 2 0 0 e u r o l ' a n n o e r e g o l a r i z z a r e l e p o s i z i o n i d e i n o s t r i c o n c i t t a d i n i . L a t r a g e d i a d e i 5 s t e l l e a i t e m p i d i G r i l l o c h e l e s p a r a v a g r o s s e s i s t a r i p e t e n d o i n f a r s a , e F i c o è i l p r o t a g o n i s t a " . C o s ì M a r c o C e r r e t o , d e p u t a t o c a m p a n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a .