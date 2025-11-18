R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l c o n f r o n t o t e l e v i s i v o d i q u e s t a m a t t i n a h a m o s t r a t o i n m a n i e r a e v i d e n t e u n a v e r i t à c h e m o l t i d i n o i c o n o s c o n o d a a n n i : E d m o n d o C i r i e l l i è l ’ u n i c o v e r o l e a d e r c a p a c e d i g u i d a r e l a C a m p a n i a . L a s u a s t a t u r a i s t i t u z i o n a l e , l a c h i a r e z z a d e l l e i d e e e l a c r e d i b i l i t à d e l s u o p r o g r a m m a h a n n o s u r c l a s s a t o u n R o b e r t o F i c o a p p a r s o i n c e r t o , c o n t r a d d i t t o r i o e s p e s s o i n c a p a c e d i r i s p o n d e r e n e l m e r i t o " . C o s ì G i m m i C a n g i a n o , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e p r e s i d e n t e p r o v i n c i a l e d i C a s e r t a . " I l c e n t r o d e s t r a a v e v a g i à l a c e r t e z z a d i a v e r s c e l t o i l c a n d i d a t o m i g l i o r e . I c a m p a n i , i e r i , n e h a n n o a v u t o l a c o n f e r m a : C i r i e l l i p a r l a d i v i s i o n e , s i c u r e z z a , s v i l u p p o e c o n c r e t e z z a . D a l l ’ a l t r a p a r t e , i n v e c e , s o l o i m b a r a z z o p o l i t i c o e u n a c o a l i z i o n e d i v i s a , p r i v a d i u n a l i n e a c o m u n e . F i c o h a e v i t a t o p i ù v o l t e d i r i s p o n d e r e , m o s t r a n d o t u t t i i l i m i t i d e l l a s u a p r o p o s t a e d e l s u o p e r c o r s o . N o n è c h i a r o s e v o g l i a e s s e r e l a c o n t i n u i t à d i D e L u c a o l a d i s c o n t i n u i t à : u n ’ a m b i g u i t à c h e i l t e r r i t o r i o n o n p u ò p e r m e t t e r s i . L a C a m p a n i a h a b i s o g n o d i s e r i e t à , c o m p e t e n z a e r e s p o n s a b i l i t à . E C i r i e l l i è i l p r e s i d e n t e g i u s t o , a l d i l à d e l l e a p p a r t e n e n z e p o l i t i c h e " , c o n c l u d e .