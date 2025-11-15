R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l c o n d o n o e d i l i z i o c h e l a d e s t r a i n q u e s t e o r e s t a r i e s u m a n d o è l ’ e n n e s i m a r e s a d e l l o S t a t o a l l ’ i l l e g a l i t à . I n t a n t o i n C a m p a n i a a p p a r e c o m e u n v e r g o g n o s o s c a m b i o c l i e n t e l a r e : s e c i v o t a t e v i f a c c i a m o s a n a r e g l i a b u s i e d i l i z i . È i l f a v o r e a g l i a m i c i d e g l i a m i c i , n o n u n a r i s p o s t a a i b i s o g n i d e l P a e s e " . L o h a a f f e r m a t o i l c a p o g r u p p o d e l P d a l S e n a t o , F r a n c e s c o B o c c i a , i n o c c a s i o n e d i u n d i b a t t i t o a T a r a n t o i n v i s t a d e l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i c o n i c a n d i d a t i P d , M a t t i a G i o r n o , v i c e s i n d a c o d i T a r a n t o , e A n n a F i l i p p e t t i , s e g r e t a r i a P r o v i n c i a l e P d T a r a n t o . " F r a t e l l i d ’ I t a l i a e l a m a g g i o r a n z a - h a a g g i u n t o - c o n t i n u a n o a s c a m b i a r e l a d e r e g o l a m e n t a z i o n e p e r s v i l u p p o , m a c o s ì s i a b b a t t o n o l e r e g o l e e s i a l z a n o i r i s c h i : a m b i e n t a l i , s o c i a l i , e c o n o m i c i . È l o s c h e m a d i s e m p r e : p r e m i a r e c h i h a v i o l a t o l a l e g g e e l a s c i a r e i n d i e t r o c h i h a f a t t o l e c o s e p e r b e n e . N o i s i a m o d a l l ’ a l t r a p a r t e d e l l a s t o r i a . E l o d i c i a m o d a i p a l c h i e n e l l e p i a z z e a d a l t a v o c e . L ’ I t a l i a n o n h a b i s o g n o d i c o n d o n i , m a d i u n p i a n o s e r i o c o n t r o i l c o n s u m o d i s u o l o , d i r i g e n e r a z i o n e u r b a n a , d i s i c u r e z z a d e l t e r r i t o r i o , d i i n v e s t i m e n t i s u l l e p e r i f e r i e e s u l l e a r e e i n t e r n e . S e r v e u n a p o l i t i c a c h e r e d i s t r i b u i s c a o p p o r t u n i t à , n o n c h e l e g a l i z z i a b u s i . L a g i u s t i z i a s o c i a l e p a s s a a n c h e d a q u i : d a l l e r e g o l e u g u a l i p e r t u t t i , d a l l a t u t e l a d e i b e n i c o m u n i , d a l d i r i t t o a l l a c a s a c h e s i c o s t r u i s c e c o n p o l i t i c h e m o d e r n e , n o n c o n s a n a t o r i e d i m a s s a " . " E T a r a n t o c o m e t a n t e c i t t à f e r i t e d e l S u d l o s a e r e a g i s c e a q u e s t a p o l i t i c a c l i e n t e l a r e c h e p r e s u p p o n e c h e c i s i a s e m p r e q u a l c u n o i n v e n d i t a . Q u e s t a è l a d e s t r a d i o g g i . I l G o v e r n o M e l o n i - h a c o n c l u s o B o c c i a - s i d i m o s t r a a n c o r a u n a v o l t a p r i g i o n i e r o d i u n ’ i d e a a r c a i c a d i c r e s c i t a , f a t t a d i d e r o g h e e s c o r c i a t o i e . N o i i e r i c o n i n o s t r i e m e n d a m e n t i c o m u n i d e l c e n t r o s i n i s t r a a b b i a m o p r o p o s t o l ’ o p p o s t o : i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à , s v i l u p p o c h e c r e a l a v o r o v e r o . S u q u e s t o t e r r e n o i n P a r l a m e n t o e n e l P a e s e n o n a r r e t r e r e m o d i u n m i l l i m e t r o . L ’ I t a l i a m e r i t a f u t u r o , n o n l ’ e n n e s i m o c o n d o n o " .