R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l l e g h i s t a D o m e n i c o F u r g i u e l e n o n i n t e n d e f a r e p a s s i i n d i e t r o . S e a n d r à c o s ì , s i p r e a n n u n c i a u n v e n e r d ì m a t t i n a m o l t o m o v i m e n t a t o a M o n t e c i t o r i o . A l l e 1 1 , 3 0 è p r e v i s t o i l c o n v e g n o d a l t i t o l o ' R e m i g r a z i o n e e r i c o n q u i s t a . P r e s e n t a z i o n e d e l l a r a c c o l t a f i r m e p e r l a p r o p o s t a d i l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e ' , o s p i t a t o a p p u n t o d a F u r g i u e l e , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i e s p o n e n t i d e l l ' e s t r e m a d e s t r a . D a C a s a p o u n d a F o r z a N u o v a . L e o p p o s i z i o n i p r o t e s t a n o d a g i o r n i . C o m e d a g i o r n i i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , i l l e g h i s t a L o r e n z o F o n t a n a , h a m e s s o i n a t t o u n a m o r a l s u a s i o n p e r f e r m a r e l ' i n i z i a t i v a . S t a s e r a h a f a t t o d i p i ù . I n u n a d i c h i a r a z i o n e h a m e s s o n e r o s u b i a n c o l a s u a p o s i z i o n e i n m e r i t o . " R i t e n g o i n o p p o r t u n a l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i d o m a n i . S p e r o c h e i l d e p u t a t o c i r i p e n s i " . A p p e l l o r e s p i n t o . " N o n r i t i r o l ' i n i z i a t i v a " , l a r i s p o s t a d i F u r g i u e l e . " D o m a n i n o n c i s o n o f u o r i l e g g e c h e a r r i v a n o a l l a C a m e r a , m a s o l o c i t t a d i n i c h e v o g l i o n o p r e s e n t a r e u n a p r o p o s t a d i l e g g e " . E r i n c a r a : " S p e r o c h e n o n s i m e t t a n o d i t r a v e r s o , n o n l o a c c e t t e r e m o , q u e s t o è u n l u o g o d o v e c ' è i l d i r i t t o d i p a r o l a e d o v e c h i p r o p o n e u n a l e g g e p o p o l a r e d e v e p o t e r p a r l a r e " . E p e r ò l e o p p o s i z i o n i p r o p r i o a q u e l l o p u n t a n o : " Q u e l c o n v e g n o v a b l o c c a t o " , i l p a s s a p a r o l a o g g i a l l a C a m e r a . I l r i s c h i o c h e d o m a n i m a t t i n a l a s i t u a z i o n e s i s c a l d i c ' è . F o n t a n a n e è c o n s a p e v o l e . " H o f a t t o q u a n t o e r a n e l l e m i e p o s s i b i l i t à i n q u e s t i g i o r n i . C o m e g i à p r e c i s a t o , i n q u e s t a e i n p r e c e d e n t i l e g i s l a t u r e , l a r e s p o n s a b i l i t à d i c o n t e n u t i e o s p i t i d e l l e c o n f e r e n z e s t a m p a è u n i c a m e n t e i n c a p o a i p a r l a m e n t a r i p r o p o n e n t i " . E c o n c l u d e : “ R i v o l g o i l m i o a p p e l l o a l l a r e s p o n s a b i l i t à e a l r i s p e t t o d e l l e i s t i t u z i o n i " . M a n o n c ' è s o l o l ' i n t e r v e n t o d i F o n t a n a . A n c h e i l p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i l e g h i s t i R i c c a r d o M o l i n a r i p r e n d e l e d i s t a n z e : " O g n i d e p u t a t o è l i b e r o d i o r g a n i z z a r e a u t o n o m a m e n t e u n e v e n t o s e n z a i l c o n s e n s o d e l g r u p p o , c o m e è a v v e n u t o i n q u e s t o c a s o , e f a c c i o u m i l m e n t e n o t a r e a B r a g a c h e l a s a l a p r e n o t a t a è d e l l a C a m e r a e n o n d e l g r u p p o L e g a , p e r c i ò i o s t e s s o d i f f i c i l m e n t e p o t r e i a n n u l l a r e q u a l c o s a c h e è f u o r i d a l l a m i a g e s t i o n e " , p u n t u a l i z z a r i s p o n d e n d o a C h i a r a B r a g a , l a c a p o g r u p p o P d , c h e a v e v a c h i e s t o u n s u o i n t e r v e n t o p e r c o n v i n c e r e F u r g i u e l e a f e r m a r e l a c o s a . E a B r a g a , M o l i n a r i p o i r i b a t t e : " A c h i c i c h i a m a i n c a u s a u r l a n d o , c h e n o v i t à , a l f a s c i s m o , r i s p o n d i a m o r i c o r d a n d o c h e p r o p r i o p o c h i g i o r n i f a l o s t e s s o P d h a i n v i t a t o a l l a C a m e r a A b u O m a r , c o i n v o l t o n e l l a m a x i i n c h i e s t a D o m i n o s u l l a c u p o l a d i H a m a s i n I t a l i a . C o n q u a l e c o r a g g i o B r a g a c i f a l a m o r a l e , m e n t r e i l s u o p a r t i t o s t r i z z a l ' o c c h i o a i t e r r o r i s t i ? " . A n c h e M 5 S e A v s s o n o s u l l e b a r r i c a t e . I l c a p o g r u p p o M 5 s a l l a C a m e r a , R i c c a r d o R i c c i a r d i , h a i n v i a t o u n a l e t t e r a a F o n t a n a p e r d i r e n o a l l a p r e s e n z a " d i p e r s o n a g g i c h e a p p a r t e n g o n o a s i g l e d i c h i a r a t a m e n t e r a z z i s t e , x e n o f o b e e a r t i f i c i d i p e s t a g g i e s p e d i z i o n i p u n i t i v e v e r s o a v v e r s a r i p o l i t i c i . E ' i n c o n c e p i b i l e d a r e o s p i t a l i t à n e l l e i s t i t u z i o n i " . A n g e l o B o n e l l i p a r l a d i " o l t r a g g i o a l l a m e m o r i a d e l l e n o s t r e m a d r i e d e i n o s t r i p a d r i c o s t i t u e n t i " . R i c c a r d o M a g i c h i a m a i n c a u s a l a m a g g i o r a n z a . N e s s u n a p r e s a d i d i s t a n z a " d i f r o n t e a q u e s t o b i v a c c o d i m a n i p o l i c o m p o s t o d a C a s a P o u n d , V e n e t o F r o n t e S k i n h e a d s e n a z i s k i n v a r i " c h e d o m a n i p r e s e n t a n o a l l a C a m e r a " n u o v e l e g g i r a z z i a l i . E ' u n p u n t o d i n o n r i t o r n o " .