R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l c a p o g r u p p o M 5 S a l l a C a m e r a , R i c c a r d o R i c c i a r d i , h a i n v i a t o u n a l e t t e r a a l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , p e r e s p r i m e r e ' i n d i g n a z i o n e e f o r t e c o n t r a r i e t à ' a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i d o m a n i a l l a C a m e r a a l l a p r e s e n z a d i p e r s o n a g g i c h e a p p a r t e n g o n o a s i g l e d i c h i a r a t a m e n t e r a z z i s t e , x e n o f o b e e a r t i f i c i d i p e s t a g g i e s p e d i z i o n i p u n i t i v e v e r s o a v v e r s a r i p o l i t i c i . P e r R i c c i a r d i , c h e h a c h i e s t o l ’ a n n u l l a m e n t o d e l l ’ e v e n t o , ' è i n c o n c e p i b i l e d a r e o s p i t a l i t à n e l l e i s t i t u z i o n i a c o l o r o c h e m o s t r a n o c o s t a n t e d i s p r e z z o p e r i v a l o r i d e m o c r a t i c i e p r o m u o v o n o v i o l e n z a e o d i o p o l i t i c o ' " . C o s ì i n u n a n o t a l ’ u f f i c i o c o m u n i c a z i o n e M 5 S a l l a C a m e r a .