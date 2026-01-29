R o m a , 2 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " R i t e n g o i n o p p o r t u n a l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i d o m a n i . S p e r o c h e i l d e p u t a t o c i r i p e n s i . H o f a t t o q u a n t o e r a n e l l e m i e p o s s i b i l i t à i n q u e s t i g i o r n i . C o m e g i à p r e c i s a t o , i n q u e s t a e i n p r e c e d e n t i L e g i s l a t u r e , l a r e s p o n s a b i l i t à d i c o n t e n u t i e o s p i t i d e l l e c o n f e r e n z e s t a m p a è u n i c a m e n t e i n c a p o a i p a r l a m e n t a r i p r o p o n e n t i " . I l P r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a c o n c l u d e : “ R i v o l g o i l m i o a p p e l l o a l l a r e s p o n s a b i l i t à e a l r i s p e t t o d e l l e i s t i t u z i o n i " .