R o m a , 1 3 a g o ( A d n k r o n o s ) - S e d u t a l a m p o d e l l ' a u l a d e l l a C a m e r a i n c u i i l p r e s i d e n t e d i t u r n o F a b i o R a m p e l l i h a a n n u n c i a t o l ' a r r i v o a M o n t e c i t o r i o d e l d e c r e t o T e r r a d e i f u o c h i e d e l d e c r e t o G i u s t i z i a , a s s e g n a t i i n s e d e r e f e r e n t e a l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a . L ' a u l a è s t a t a q u i n d i r i c o n v o c a t a p e r i l 9 s e t t e m b r e , a l l e 1 4 , c o n a l l ' O d g u n a s e r i e d i r a t i f i c h e d i a c c o r d i i n t e r n a z i o n a l i . I l 1 0 s e t t e m b r e è p r e v i s t a l a r i u n i o n e d e l l a C o n f e r e n z a d e i c a p i g r u p p o d e l l a C a m e r a c o n a l l ' o r d i n e d e l g i o r n o i l c a l e n d a r i o d e l m e s e d i s e t t e m b r e e i l p r o g r a m m a d e i l a v o r i p e r i l p e r i o d o s e t t e m b r e - n o v e m b r e .