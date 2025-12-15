R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U n a s t a g i o n e c h e , p a r t i t a c o n p r o c l a m i d i l o t t a p e r u n p o s t o i n C h a m p i o n s , s t a s c i v o l a n d o v e r s o u n i n c u b o c h i a m a t o S e r i e B . L a F i o r e n t i n a , d o p o 1 5 g i o r n a t e d i c a m p i o n a t o , è u l t i m a i n c l a s s i f i c a , c o n a p p e n a 6 p u n t i e n e s s u n a v i t t o r i a a l l ’ a t t i v o , u n i c a s q u a d r a a d e t e n e r e q u e s t o t r i s t e p r i m a t o i n S e r i e A . I v i o l a , d o p o l a s c o n f i t t a i n t e r n a n e l m a t c h s a l v e z z a c o n t r o i l V e r o n a , v e d o n o l a p e r m a n e n z a n e l m a s s i m o c a m p i o n a t o i t a l i a n o a l l o n t a n a r s i s e m p r e d i p i ù : i l q u a r t u l t i m o p o s t o , a l m o m e n t o , è l o n t a n o b e n o t t o p u n t i . I n c r e d i b i l e c o m e , i n a p p e n a 4 m e s i , i l m o n d o d e l l a F i o r e n t i n a s i s i a c o m p l e t a m e n t e r i b a l t a t o . A i n i z i o s t a g i o n e , i r a g a z z i a l l o r a a l l e n a t i d a P i o l i e r a n o i n l i z z a p e r u n p o s t o i n C h a m p i o n s c h e , s e c o n d o g l i e s p e r t i S i s a l , s i g i o c a v a a 5 , 0 0 . O g g i , p e r K e a n e c o m p a g n i , e n t r a r e t r a l e p r i m e q u a t t r o è i m p r e s a c h e p a g h e r e b b e 5 0 0 v o l t e l a p o s t a . M a , a l m o m e n t o , i n c a s a F i o r e n t i n a s i d e v e g u a r d a r e a l l a p a r t e b a s s a d o v e l a s i t u a z i o n e è m o l t o c o m p l e s s a . I n f a t t i , p r i m a d e l f i s c h i o d i i n i z i o d e l l a S e r i e A , l a r e t r o c e s s i o n e d e i t o s c a n i e r a d a t a a 6 6 , a l l a p a r i d e l B o l o g n a , o g g i s e s t a f o r z a d e l c a m p i o n a t o . S e f o r m a z i o n i c o m e V e r o n a , L e c c e , P i s a e P a r m a s o n o r i m a s t e i n l i n e a , v a s o t t o l i n e a t o c o m e d u e n e o p r o m o s s e c o m e C r e m o n e s e e S a s s u o l o s t i a n o v i a g g i a n d o m o l t o s o p r a l e a s p e t t a t i v e . I g r i g i o r o s s i e a n o q u a s i c o n d a n n a t i a i n i z i o a n n o , r e t r o c e s s i o n e d a t a a 1 , 5 0 , m e n t r e o g g i s o n o o f f e r t i a 7 , 5 0 ; a l c o n t r a r i o g l i e m i l i a n i , o f f e r t i a 4 , 0 0 , o g g i v o l a n o v e r s o u n a s a l v e z z a t r a n q u i l l a v i s t o c h e l ’ i m m e d i a t o r i t o r n o i n S e r i e B è i n q u o t a a 3 3 . E l a F i o r e n t i n a ? I t o s c a n i , a l m o m e n t o , v e d o n o l a r e t r o c e s s i o n e a 2 , 5 0 s e c o n d o g l i e s p e r t i S i s a l : u n c r o l l o v e r t i c a l e d e l l a q u o t a d o v u t o a 1 5 p a r t i t e d o v e s o n o s t a t i c e n t r a t i a p p e n a s e i p u n t i . L ’ u l t i m a r e t r o c e s s i o n e d e l l a V i o l a è d a t a t a 2 0 0 2 q u a n d o p o i l a s o c i e t à , a c a u s a d i p r o b l e m i d e l l a p r o p r i e t à , r i p a r t ì d a l l a S e r i e C 1 p e r p o i t o r n a r e n e l m a s s i m o c a m p i o n a t o d o p o a p p e n a d u e a n n i .