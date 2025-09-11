R o m a , 1 1 s e t ( A d n k r o n o s ) - " N o i , a c c a n t o a T r i d i c o c h e s o s t e n i a m o c o n v i n t a m e n t e , a b b i a m o d e c i s o d i m e t t e r e c o m e a s s o l u t a p r i o r i t à l a d i f e s a d e l l a S a n i t à p u b b l i c a e u n i v e r s a l i s t i c a . A b b i a m o u n a b a s e d a c u i p a r t i r e , p e r c h è l e f o r z e p o l i t i c h e s o n o l e s t e s s e c h e h a n n o i n d i c a t o a l g o v e r n o d i G i o r g i a M e l o n i d o v e p r e n d e r e 5 m i l i a r d i p e r a s s u m e r e m e d i c i e i n f e r m i e r i " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n , a R e g g i o C a l a b r i a p e r u n t o u r e l e t t o r a l e .