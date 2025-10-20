R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " P o r t a r e m e d i c i s p e c i a l i z z a n d i a d e f f e t t u a r e d e l l e p r o v e p r a t i c h e , c h i u d e n d o i l g a p , p r e s e n t e o g g i , t r a l a t e o r i a e l a p r a t i c a " . C o s ì M a u r i z i o B r a m b i l l a , c o u n t r y m a n a g e r d i N i p r o M e d i c a l I t a l y , p r e s e n t a i l S i m u l a t i o n A c a d e m y , " u n p r o g e t t o c h e n a s c e i n c o l l a b o r a z i o n e t r a l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e f r o l o g i a , l e s c u o l e d i s p e c i a l i t à e N i p r o M e d i c a l I t a l y " , i n o c c a s i o n e d e l 6 6 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S i n c h e s i s v o l g e d a l 2 1 a l 2 4 o t t o b r e a R i c c i o n e . I l t e m a d i q u e s t ' a n n o - ' L a s a l u t e d e i r e n i è o r a : t r a s f o r m i a m o l e c u r e n e f r o l o g i c h e ' - h a l ' o b i e t t i v o d i m e t t e r e i n l u c e l e p i ù r e c e n t i n o v i t à s c i e n t i f i c h e p e r t r a c c i a r e s c e n a r i i n n o v a t i v i p e r l a p r e v e n z i o n e e i l t r a t t a m e n t o d e l l e m a l a t t i e r e n a l i : d a l l ' i m p a t t o d e l l ' o b e s i t à e d e l l e n u o v e t e r a p i e m i r a t e a l l a s a l u t e r e n a l e i n e t à p e d i a t r i c a , f i n o a l l e s f i d e s p e c i f i c h e d e l l a g r a v i d a n z a e d e l l a d i a l i s i . U n o s p a z i o i m p o r t a n t e d e l c o n g r e s s o è r i s e r v a t o a i g i o v a n i n e f r o l o g i e p r o p r i o i n q u e s t o c o n t e s t o s i i n s e r i s c e i l p r o g e t t o S i m u l a t i o n A c a d e m y . " G l i s p e c i a l i z z a n d i - s p i e g a B r a m b i l l a - a n d r a n n o p e r 3 g i o r n i i n B e l g i o , a M e c h e l e n , p r e s s o l a s e d e d e l l ' i s t i t u t o i M e p - I n s t i t u t e f o r M e d i c a l P r a c t i c e , u n l u o g o c h e d à l a p o s s i b i l i t à " d i f a r e u n ' e s p e r i e n z a s i m u l a t a , " a l l ' i n t e r n o d i u n a s t r u t t u r a , d i t u t t e l e d i f f i c o l t à e l e q u o t i d i a n i t à c h e i l m e d i c o s p e c i a l i z z a n d o e u n n e f r o l o g o s i t r o v a n o a d a f f r o n t a r e : d a l l ' i n s e r z i o n e d e l c a t e t e r e a l l a g e s t i o n e d e l t r a t t a m e n t o , m a a n c h e d i t u t t e l e p o s s i b i l i s i t u a z i o n i d i e m e r g e n z a c h e s i p o s s o n o v e r i f i c a r e d u r a n t e i l t r a t t a m e n t o s t e s s o " . " L a f o r m a z i o n e d e i g i o v a n i s p e c i a l i s t i i n q u e s t o s e t t o r e è u n a s p e t t o m o l t o i m p o r t a n t e e m o t i v o d e l l a n a s c i t a d i q u e s t o p r o g e t t o - s o t t o l i n e a B r a m b i l l a - I l m e d i c o s p e c i a l i z z a n d o , i n f a t t i , n o n h a l a p o s s i b i l i t à d i v a l u t a r e a 3 6 0 g r a d i l e c r i t i c i t à c h e s i t r o v a a d a f f r o n t a r e , f a c e n d o s o l o e d e s c l u s i v a m e n t e i l p e r c o r s o u n i v e r s i t a r i o . D a q u i l a p o s s i b i l i t à d i p o t e r , i n v e c e , s p e r i m e n t a r e i n p r i m a p e r s o n a g l i a s p e t t i p i ù p a r t i c o l a r i , c o m e l a c r e a z i o n e d i u n a f i s t o l a p i u t t o s t o c h e l a g e s t i o n e d e l t r a t t a m e n t o e l e c o m p l i c a n z e c h e s i v e n g o n o a v e r i f i c a r e . Q u e s t o - c o n c l u d e - è f o n d a m e n t a l e p e r " a t t r a r r e l ' a t t e n z i o n e " d i m e d i c i e s p e c i a l i z z a n d i a l l a p a r t e d e l l a n e f r o l o g i a c h e s i o c c u p a d i t e m i c h e v a n n o o l t r e l a d i a l i s i e i l t r a t t a m e n t o d e p u r a t i v o " .