M i l a n o , 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o , n o n è v e r o " . È l a r i s p o s t a c h e l ’ e x c a m i o n i s t a d i 8 0 a n n i h a d a t o a o g n i d o m a n d a f o r m u l a t a d a l p m d i M i l a n o A l e s s a n d r o G o b b i s c h e i n d a g a s u i c o s i d d e t t i ' c e c c h i n i d e l w e e k e n d ' , c i t t a d i n i c h e p a g a v a n o p e r a n d a r e a s p a r a r e a i c i v i l i a S a r a j e v o t r a i l 1 9 9 3 e i l 1 9 9 5 d u r a n t e l a g u e r r a n e l l ' a l l o r a J u g o s l a v i a . L ' u o m o , d i f e s o d a l l ' a v v o c a t o G i o v a n n i M e n e g o n , h a r i s p o s t o p e r c i r c a u n ' o r a n e g a n d o q u a l s i a s i a c c u s a . " N o n s o n o m a i s t a t o a S a r a j e v o , n o n h o m a i f a t t o a t t i v i t à p o l i t i c h e , a m m i n i s t r a t i v e o p u b b l i c h e " l e p a r o l e d e l p e n s i o n a t o i n d a g a t o p e r o m i c i d i o v o l o n t a r i o a g g r a v a t o d a l l a c r u d e l t à e d a i m o t i v i a b i e t t i e f u t i l i .