R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s / E u r o p a P r e s s / D p a ) - G l i A c c o r d i d i D a y t o n , l ' i n t e s a t r a l e p a r t i c h e m i s e f i n e a t r e a n n i e m e z z o d i u n a g u e r r a i n t e r e t n i c a c h e f e c e c i r c a 1 0 0 m i l a m o r t i i n B o s n i a , c o m p i o n o 3 0 a n n i . L ' a n n i v e r s a r i o c a d e o g g i i n u n c l i m a d i r i n n o v a t a t e n s i o n e c a u s a t a n e g l i u l t i m i m e s i d a l r i f i u t o d e l l e a d e r s e r b o b o s n i a c o M i l o r a d D o d i k d i o t t e m p e r a r e a l l e d i s p o s i z i o n i d e l l ' A l t o r a p p r e s e n t a n t e e u r o p e o , C h r i s t i a n S c h m i d t , l a f i g u r a c r e a t a 3 0 a n n i f a p e r g a r a n t i r e l a s u p e r v i s i o n e d e l l ' i n t e s a . I l 2 1 n o v e m b r e 1 9 9 5 - a l t e r m i n e d i 2 0 g i o r n i d i l a v o r i - i p r e s i d e n t i d i B o s n i a E r z e g o v i n a A l i j a I z e t b e g o v i c , d i C r o a z i a F r a n j o T u d j m a n e d e l l ' a l l o r a J u g o s l a v i a S l o b o d a n M i l o s e v i c - c h e r a p p r e s e n t a v a a n c h e g l i i n t e r e s s i d e i s e r b o b o s n i a c i e s s e n d o i l l o r o l e a d e r p o l i t i c o , R a d o v a n K a r a d z i c , a s s e n t e - a p p r o v a r o n o n e l l a b a s e a e r e a U s a f W r i g h t - P a t t e r s o n n e l l a c i t t à a m e r i c a n a d i D a y t o n , O h i o , l ' A c c o r d o q u a d r o g e n e r a l e d i p a c e i n B o s n i a E r z e g o v i n a e 1 1 a n n e s s i a l l a p r e s e n z a d e l s e g r e t a r i o d i S t a t o a m e r i c a n o W a r r e n C h r i s t o p h e r , d e l n e g o z i a t o r e R i c h a r d H o l b r o o k e , d i C a r l B i l d t , d e l v i c e m i n i s t r o d e g l i E s t e r i I g o r I v a n o v . D u e m e s i p r i m a , a p a r t i r e d a l 3 0 a g o s t o e f i n o a l 2 0 s e t t e m b r e , l a N a t o a v e v a c o n d o t t o l a c a m p a g n a m i l i t a r e a e r e a O p e r a z i o n e D e l i b e r a t e F o r c e c o n t r o l e f o r z e d e l l a R e p u b b l i c a s e r b a d i B o s n i a E r z e g o v i n a . L a f i r m a u f f i c i a l e d e l l ' a c c o r d o a v v e n n e a P a r i g i i l 1 4 d i c e m b r e s u c c e s s i v o n e l c o r s o d i u n a c e r i m o n i a c e l e b r a t a a l l ' E l i s e o , p r e s e n t i , o l t r e a B i l l C l i n t o n , i p r e s i d e n t i d i F r a n c i a , J a c q u e s C h i r a c , i l p r e m i e r b r i t a n n i c o J o h n M a j o r , i l c a n c e l l i e r e t e d e s c o H e l m u t K o h l e i l p r i m o m i n i s t r o r u s s o , V i k t o r C h e r n o m i r d i n . L ' a c c o r d o e n t r ò i n v i g o r e q u e l g i o r n o e m i s e f i n e a l l a g u e r r a n e l l a r e p u b b l i c a e x j u g o s l a v a . L e p a r t i d e f i n i r o n o m e c c a n i s m i p e r m e t t e r e f i n e a l l e o s t i l i t à , r i s p e t t a r e l a s o v r a n i t à r e c i p r o c a e " r i s o l v e r e l e c o n t r o v e r s i e c o n m e z z i p a c i f i c i " , a s t e n e n d o s i " d a q u a l s i a s i a t t o , m e d i a n t e l a m i n a c c i a o l ' u s o d e l l a f o r z a ( . . . ) , c o n t r o l ' i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e o l ' i n d i p e n d e n z a p o l i t i c a d e l l a B o s n i a - E r z e g o v i n a o d i q u a l s i a s i a l t r o S t a t o " . V e n n e r o i n o l t r e s t a b i l i t i p r o c e s s i d i s m i l i t a r i z z a z i o n e , r i c o s t r u z i o n e , s v o l g i m e n t o d i e l e z i o n i l i b e r e , l a c r e a z i o n e d i u n a n u o v a C o s t i t u z i o n e e r i t o r n o d e i r i f u g i a t i . L ' a c c o r d o - a c c o m p a g n a t o n e l l a s u a a t t u a z i o n e d a l d i s p i e g a m e n t o d e i ' c a s c h i b l u ” d e l l a F o r z a d i i m p l e m e n t a z i o n e ( I f o r ) e d a l l a f i g u r a d e l l ' A l t o R a p p r e s e n t a n t e - d e f i n i s c e l a c o n f i g u r a z i o n e t e r r i t o r i a l e d e l P a e s e , c o n l a s u a d i v i s i o n e i n d u e e n t i t à a m m i n i s t r a t i v e s e m i a u t o n o m e : l a F e d e r a z i o n e d i B o s n i a - E r z e g o v i n a ( a m a g g i o r a n z a b o s n i a c a e c r o a t a ) e l a R e p u b b l i c a S r p s k a ( a m a g g i o r a n z a s e r b o - b o s n i a c a ) , c o n S a r a j e v o c o m e c a p i t a l e d e l P a e s e e d e l l a F e d e r a z i o n e . L e d u e e n t i t à c r e a t e s o n o d o t a t e d i p o t e r i a u t o n o m i i n v a s t i s e t t o r i , m a s o n o i n s e r i t e i n u n a c o r n i c e s t a t a l e u n i t a r i a . A l l a P r e s i d e n z a c o l l e g i a l e d e l P a e s e s i e d o n o u n s e r b o , u n c r o a t o e u n m u s u l m a n o , c h e a t u r n o , o g n i o t t o m e s i , s i a l t e r n a n o n e l l a c a r i c a d i p r e s i d e n t e . C i a s c u n a e n t i t à è d o t a t a d i u n p a r l a m e n t o l o c a l e : l a R e p u b b l i c a S e r b a d i u n ' a s s e m b l e a l e g i s l a t i v a u n i c a m e r a l e , m e n t r e l a F e d e r a z i o n e C r o a t o - M u s u l m a n a d i u n o r g a n o b i c a m e r a l e . A l i v e l l o s t a t a l e v e n g o n o i n v e c e e l e t t i o g n i q u a t t r o a n n i g l i e s p o n e n t i d e l l a C a m e r a d e i r a p p r e s e n t a n t i d e l p a r l a m e n t o , f o r m a t a d a 4 2 d e p u t a t i , 2 8 e l e t t i n e l l a F e d e r a z i o n e e 1 4 n e l l a R S ; i n f i n e d e l l a C a m e r a d e i p o p o l i f a n n o p a r t e 5 s e r b i , 5 c r o a t i e 5 m u s u l m a n i . L ' a c c o r d o d i D a y t o n h a p o s t o f i n e a l l a g u e r r a , m a h a c o n s o l i d a t o l e d i v i s i o n i e t n i c h e s i a a l i v e l l o t e r r i t o r i a l e c h e p o l i t i c o . I n o l t r e , m i g l i a i a d i p e r s o n e s o n o a n c o r a d i s p e r s e d o p o i l c o n f l i t t o e s o l o a l c u n i d e i r e s p o n s a b i l i d e i c r i m i n i - t r a q u e s t i i l e a d e r s e r b o b o s n i a c i , p o l i t i c o e m i l i t a r e , R a d o v a n K a r a d z i c e R a t k o M l a d i c i c u i n o m i s o n o l e g a t i a l l a s t r a g e d i u S r e b r e n i c a - s o n o s t a t i a s s i c u r a t i a l l a g i u s t i z i a , p e r c u i l e f e r i t e d i d i v e r s i d e c e n n i f a n o n s o n o a n c o r a s t a t e s a n a t e . L a g u e r r a i n B o s n i a i n i z i ò d o p o l a d i s i n t e g r a z i o n e d e l l a J u g o s l a v i a , e d a l l ' a u m e n t o d e l l e t e n s i o n i n a z i o n a l i s t i c h e e r e l i g i o s e a l l ' i n t e r n o d e l t e r r i t o r i o , c h e f u r o n o i l t e r r e n o f e r t i l e p e r l ' i n s o r g e r e d e l l e g u e r r e . I n q u e s t o c o n t e s t o , l a B o s n i a , c h e d i c h i a r ò l a p r o p r i a i n d i p e n d e n z a n e l 1 9 9 2 e d e r a l a p i ù d i v e r s i f i c a t a a l s u o i n t e r n o , f u t e a t r o d e l c o n f l i t t o p i ù s a n g u i n o s o , c u l m i n a t o c o n i l g e n o c i d i o d i S r e b r e n i c a , d o v e l e f o r z e s e r b e c h e r i s p o n d e v a n o a l c o m a n d o d e l g e n e r a l e R a t k o M l a d i c , u c c i s e r o o l t r e 8 m i l a r a g a z z i e u o m i n i b o s g n a c c h i , m u s u l m a n i d i B o s n i a . N e g l i u l t i m i m e s i , l e t e n s i o n i i n B o s n i a - E r z e g o v i n a s o n o a u m e n t a t e , s o p r a t t u t t o a c a u s a d e l l e m i s u r e a d o t t a t e d a D o d i k d u r a n t e i l s u o m a n d a t o c o m e p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S r p s k a ( 2 0 2 2 - 2 0 2 5 ) , c h e g l i s o n o v a l s e u n a c o n d a n n a , p o i c o m m u t a t a i n u n a m u l t a e s e i m e s i d i i n t e r d i z i o n e d a p a r t e d i u n t r i b u n a l e b o s n i a c o , p e r a v e r d i s o b b e d i t o a l l e d e c i s i o n i d i S c h m i d t . L o s t e s s o S c h m i d t h a a v v e r t i t o n e l l a p r i m a m e t à d i q u e s t ' a n n o d a v a n t i a l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a d e l l ' O n u c h e l e t e n s i o n i s o n o d i v e n t a t e " u n a c r i s i s t r a o r d i n a r i a " c h e l a B o s n i a - E r z e g o v i n a d e v e a f f r o n t a r e e c h e " h a o r i g i n e d a i g r a v i a t t a c c h i d e l l a c o a l i z i o n e d i g o v e r n o d e l l a R e p u b b l i c a S r p s k a a g l i a c c o r d i d i D a y t o n " , i n p a r t i c o l a r e c o n t r o l ' o r d i n e c o s t i t u z i o n a l e e l e g a l e e d a l l a " m i n a c c i a a l l a p a c e e a l l a s t a b i l i t à " . P e r l ' A l t o r a p p r e s e n t a n t e , l e a z i o n i d e l l e a d e r s e r b o - b o s n i a c o m e t t o n o i n p e r i c o l o l ' i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e e s o c i a l e , g e n e r a n d o a l c o n t e m p o i n c e r t e z z a g i u r i d i c a e d e s e c u t i v a c o n l a c r e a z i o n e d i l e g g i e i s t i t u z i o n i a l i v e l l o r e g i o n a l e c h e c o n t r a d d i c o n o e c o m p e t o n o c o n l ' a u t o r i t à s t a t a l e . " Q u e s t a s i t u a z i o n e n o n è i r r e v e r s i b i l e , m a è g r a v e " , h a s o t t o l i n e a t o , a v v e r t e n d o c h e l a v i t a q u o t i d i a n a i n B o s n i a - E r z e g o v i n a " n o n s t a d i v e n t a n d o p i ù f a c i l e " , p o i c h é l a p o l i t i c a e t n o c e n t r i c a " c o n t i n u a a d i v i d e r e l e c o m u n i t à i n v e c e d i u n i r l e " . " L a d i s c r i m i n a z i o n e r i m a n e u n p r o b l e m a f o n d a m e n t a l e r a d i c a t o e c o m p l e s s o " , h a a v v i s a t o i n o l t r e . A s e g u i t o d e l l a d e c i s i o n e d e l t r i b u n a l e , l a C o m m i s s i o n e e l e t t o r a l e b o s n i a c a h a u f f i c i a l m e n t e d e s t i t u i t o i l l e a d e r s e r b o - b o s n i a c o d a l l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e n e l m e s e d i a g o s t o . D o d i k , c h e h a p r o m o s s o m i s u r e s e c e s s i o n i s t e , c o m e l e g g i v o l t e a u n a p o s s i b i l e i n d i p e n d e n z a d e l l e i s t i t u z i o n i r e g i o n a l i r i s p e t t o a q u e l l e n a z i o n a l i , h a p r e s e n t a t o r i c o r s o , m a l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e h a r e s p i n t o l e s u e r i c h i e s t e . A d i s t a n z a d i t r e n t ' a n n i , l a B o s n i a d e v e a f f r o n t a r e l e s f i d e d e l l e a d e r s e r b o - b o s n i a c o , c h e s i è r i f i u t a t o d i l a s c i a r e l a c a r i c a , a n c h e s e i n s e g u i t o h a a c c e t t a t o l a n o m i n a d e l l a s u a a l l e a t a A n a T r i s i c B a b i c a p r e s i d e n t e a d i n t e r i m . L e a u t o r i t à e l e t t o r a l i d e l P a e s e h a n n o f i s s a t o p e r q u e s t o f i n e s e t t i m a n a , i l 2 3 n o v e m b r e , l e e l e z i o n i a n t i c i p a t e p e r s c e g l i e r e i l s u o s u c c e s s o r e . P e r q u e s t e e l e z i o n i , D o d i k , p r e s i d e n t e d e l p a r t i t o n a z i o n a l i s t a A l l e a n z a I n d i p e n d e n t e d e i S o c i a l d e m o c r a t i c i ( S n s d ) , h a s o s t e n u t o l a c a n d i d a t u r a d e l s u o e x m i n i s t r o d e l l ' I n t e r n o S i n i s a K a r a n c o m e c a n d i d a t o d e l p a r t i t o d i g o v e r n o . " S t i a m o c o s t r u e n d o u n a R e p u b b l i c a S r p s k a p r o g r e s s i s t a , f e l i c e e p r o s p e r a , e l ' e l e z i o n e d i K a r a n è u n a g a r a n z i a c h e c o n t i n u e r e m o a p r o t e g g e r l a e p r e s e r v a r l a " , h a a f f e r m a t o . A t u t t o c i ò s i a g g i u n g e i l f a t t o c h e i n o t t o b r e , c o n t r o o g n i p r e v i s i o n e , l ' a m m i n i s t r a z i o n e d i D o n a l d T r u m p h a r e v o c a t o l e s a n z i o n i i m p o s t e d a g l i S t a t i U n i t i n e l 2 0 2 2 ( d u r a n t e i l m a n d a t o d e l s u o p r e d e c e s s o r e , J o e B i d e n ) c o n t r o i l l e a d e r s e r b o - b o s n i a c o , c h e W a s h i n g t o n a c c u s a v a d a a n n i d i c a u s a r e i n s t a b i l i t à n e l P a e s e . D o d i k , c h e a n n o v e r a t r a i s u o i p r i n c i p a l i a l l e a t i i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n , h a r i n g r a z i a t o l ' i n q u i l i n o d e l l a C a s a B i a n c a p e r a v e r " c o r r e t t o u n a g r a v e i n g i u s t i z i a i n f l i t t a a l l a R e p u b b l i c a S r p s k a , a i s u o i r a p p r e s e n t a n t i e a l l e l o r o f a m i g l i e " . " A n c o r a u n a v o l t a , è s t a t o c h i a r i t o c h e l e a c c u s e m o s s e c o n t r o d i n o i n o n e r a n o a l t r o c h e m e n z o g n e e p r o p a g a n d a ; i l f o n d a m e n t o d e l c a o s c r e a t o d a S c h m i d t , u n c a o s c h e o r a d o b b i a m o r i s o l v e r e " , h a a f f e r m a t o .