( A d n k r o n o s ) - D a d o m a n i , m a r t e d ì 1 8 n o v e m b r e 2 0 2 5 , a l l e o r e 7 , s i a p r o n o i t e r m i n i p e r l a r i c h i e s t a d e l B o n u s E l e t t r o d o m e s t i c i , l ' i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y ( M I M I T ) c h e i n c e n t i v a l a s o s t i t u z i o n e d i a p p a r e c c h i o b s o l e t i c o n m o d e l l i a d a l t a e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a , f a v o r e n d o l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . L ' a c c e s s o a l l ' a g e v o l a z i o n e è g e s t i t o a t t r a v e r s o l ’ a p p I O e l a p i a t t a f o r m a P A R I d i P a g o P A a c u i è i n t e g r a t a . L a r i c h i e s t a d e l b o n u s s a r à p o s s i b i l e d a m a r t e d ì 1 8 n o v e m b r e a l l e 7 e d è a p e r t a a t u t t i i m a g g i o r e n n i r e s i d e n t i i n I t a l i a . P e r p r o c e d e r e , l ' u t e n t e - u n a v o l t a s c e l t o l ' e l e t t r o d o m e s t i c o o b s o l e t o d a s m a l t i r e t r a l e c a t e g o r i e a m m e s s e - d o v r à a g g i o r n a r e l ' a p p I O a l l ' u l t i m a v e r s i o n e d i s p o n i b i l e , a c c e d e r e a l l a s e z i o n e S e r v i z i e s e l e z i o n a r e ' B o n u s E l e t t r o d o m e s t i c i ' . A q u e s t o p u n t o s a r à s u f f i c i e n t e s e g u i r e l a p r o c e d u r a g u i d a t a i n d i c a t a i n a p p p e r c o m p l e t a r e l a r i c h i e s t a e r i c e v e r e i l r e l a t i v o v o u c h e r . I n a l t e r n a t i v a , s a r à p o s s i b i l e f a r e r i c h i e s t a d e l b o n u s a c c e d e n d o c o n S P I D o C I E a l s i t o d e d i c a t o : h t t p s : / / b o n u s e l e t t r o d o m e s t i c i . i t / u t e n t e . P e r m a g g i o r i i n f o r m a z i o n i d i d e t t a g l i o s u l l ' i n i z i a t i v a , è d i s p o n i b i l e c o n s u l t a r e i l c e n t r o a s s i s t e n z a o n l i n e s u l s i t o d e l l ’ a p p I O . G l i u t e n t i r i c e v e r a n n o u n m e s s a g g i o s u I O c o n l ' e s i t o p o s i t i v o d e l l a r i c h i e s t a d o p o l a v e r i f i c a d e i r e q u i s i t i . I t e m p i p o s s o n o v a r i a r e d a p o c h e o r e a q u a l c h e g i o r n o , i n b a s e a l v o l u m e d i r i c h i e s t e . S e a p p r o v a t o , i l b o n u s s a r à d i s p o n i b i l e n e l l a s e z i o n e P o r t a f o g l i o d e l l ’ a p p e d o v r à e s s e r e s p e s o e n t r o 1 5 g i o r n i d a l m e s s a g g i o d i c o n f e r m a d e l l ’ a t t i v a z i o n e p e r a c q u i s t i p r e s s o i c o m m e r c i a n t i c o n v e n z i o n a t i , i l c u i e l e n c o è c o n s u l t a b i l e n e l l a s e z i o n e d e d i c a t a s u l s i t o h t t p s : / / b o n u s e l e t t r o d o m e s t i c i . i t / l i s t a - p u n t i - v e n d i t a . S i s p e c i f i c a c h e l ’ e r o g a z i o n e d e i v o u c h e r s a r à g e s t i t a f i n o a e s a u r i m e n t o f o n d i . L e r i c h i e s t e p e r v e n u t e s u c c e s s i v a m e n t e a l t e r m i n e d e l l e r i s o r s e d i s p o n i b i l i v e r r a n n o a u t o m a t i c a m e n t e i n s e r i t e i n u n a l i s t a d ' a t t e s a . I n l i n e a c o n l e d i n a m i c h e d e l l ' i n i z i a t i v a , q u a l o r a i v o u c h e r p r e c e d e n t e m e n t e e r o g a t i n o n v e n i s s e r o s p e s i d a i p r i m i b e n e f i c i a r i e n t r o i l p e r i o d o m a s s i m o d i 1 5 g i o r n i d a l l ' a t t i v a z i o n e , i f o n d i t o r n e r a n n o d i s p o n i b i l i e g l i u t e n t i i n l i s t a d ' a t t e s a r i c e v e r a n n o u n m e s s a g g i o t r a m i t e l ’ a p p I O c h e c o n f e r m a i l d i r i t t o a l c o n t r i b u t o . Q u e s t o s i s t e m a r i f l e t t e i l p a r a d i g m a c h e s t a a l l a b a s e d e l l ’ e c o s i s t e m a d i g i t a l e f o r m a t o d a l l e s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e i n c a p o a P a g o P A i l c u i o b i e t t i v o è m e t t e r e i l c i t t a d i n o a l c e n t r o . A g l i u t e n t i è s u f f i c i e n t e u n a r i c h i e s t a s u l l ’ a p p I O p e r a t t i v a r e i l b e n e f i c i o , m e n t r e l ' i n f r a s t r u t t u r a d i g i t a l e g e s t i s c e a u t o n o m a m e n t e l a c o d a e s i o c c u p a d i n o t i f i c a r e l ' u t e n t e n o n a p p e n a i f o n d i t o r n a n o d i s p o n i b i l i . U n a p p r o c c i o a b i l i t a t o d a l l a p i a t t a f o r m a P A R I . I l B o n u s E l e t t r o d o m e s t i c i è g e s t i t o t r a m i t e P A R I , l a n u o v a s o l u z i o n e d i g i t a l e s v i l u p p a t a d a P a g o P A c h e s e m p l i f i c a l ' a c c e s s o a i b o n u s e a g l i i n c e n t i v i p u b b l i c i . L a p i a t t a f o r m a p e r m e t t e a g l i e n t i d i g e s t i r e t u t t i g l i i n c e n t i v i i n u n u n i c o l u o g o i n m o d o s t a n d a r d e a u t o m a t i c o , m e n t r e i c i t t a d i n i p o s s o n o a d e r i r e e u t i l i z z a r e i l b e n e f i c i o a t t r a v e r s o l ' a p p I O e p r e s s o i c o m m e r c i a n t i c o n v e n z i o n a t i .