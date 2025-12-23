R o m a , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - B u o n e n o t i z i e p e r i c o n s u m a t o r i i t a l i a n i : l e b o l l e t t e d i l u c e e g a s c o n i l n u o v o a n n o s i a n n u n c i a n o p i ù l e g g e r e . S e c o n d o l e s t i m e d i F a c i l e . i t , p r i n c i p a l e c o m p a r a t o r e w e b i t a l i a n o p e r c o n f r o n t a r e p r o d o t t i e s e r v i z i , l a s p e s a e n e r g e t i c a n e i 1 2 m e s i p o t r e b b e r i d u r s i d i c i r c a i l 9 % , c o n u n r i s p a r m i o m e d i o a n n u o d i 2 1 2 e u r o a f a m i g l i a . I n t e r m i n i c o n c r e t i , l a s p e s a c o m p l e s s i v a p a s s e r e b b e d a i 2 . 4 5 0 e u r o d e l 2 0 2 5 a c i r c a 2 . 2 3 6 e u r o n e l 2 0 2 6 , a p a r i t à d i c o n s u m i e c o n d i z i o n i c o n t r a t t u a l i . I l t a g l i o p i ù c o n s i s t e n t e r i g u a r d e r à i l g a s n a t u r a l e . C o n s i d e r a n d o u n a f a m i g l i a t i p o — c o n c o n s u m i a n n u i p a r i a 2 . 7 0 0 k W h d i e l e t t r i c i t à e 1 . 4 0 0 s t a n d a r d m e t r i c u b i d i g a s — F a c i l e . i t s t i m a c h e l a b o l l e t t a d e l g a s p o s s a s c e n d e r e d e l 1 2 % , p a s s a n d o d a 1 . 6 9 1 e u r o n e l 2 0 2 5 a 1 . 4 9 3 e u r o n e l 2 0 2 6 . I p o t i z z a t a a n c h e u n a r i d u z i o n e d e l l a s p e s a p e r l ’ e l e t t r i c i t à : l a b o l l e t t a d e l l a l u c e d o v r e b b e a t t e s t a r s i i n t o r n o a i 7 4 3 e u r o , c o n u n c a l o s t i m a t o d e l 2 % . A b e n e f i c i a r e i m m e d i a t a m e n t e d e l l a r i d u z i o n e d e i p r e z z i s a r a n n o s o p r a t t u t t o i c l i e n t i c o n c o n t r a t t i a p r e z z o i n d i c i z z a t o , c h e s i a d e g u a n o a u t o m a t i c a m e n t e a l l ’ a n d a m e n t o d e i m e r c a t i a l l ’ i n g r o s s o a t t r a v e r s o g l i i n d i c i P U N ( p e r l ’ e l e t t r i c i t à ) e P S V ( p e r i l g a s ) . A n c h e c h i h a u n a t a r i f f a a p r e z z o f i s s o , p e r ò , p o t r à v a l u t a r e u n c a m b i o d i o f f e r t a p e r c o g l i e r e l e n u o v e o p p o r t u n i t à o f f e r t e d a l m e r c a t o . L ’ a n a l i s i d i F a c i l e . i t s i b a s a s u l l ’ a n d a m e n t o d e g l i i n d i c i P U N e P S V n e l c o r s o d e l 2 0 2 5 e s u l l e p r e v i s i o n i e l a b o r a t e d a l l ’ E u r o p e a n E n e r g y E x c h a n g e ( E E X ) p e r i p r o s s i m i 1 2 m e s i . N e l d e t t a g l i o , i l P U N — r i f e r i m e n t o p e r i l p r e z z o a l l ’ i n g r o s s o d e l l ’ e n e r g i a e l e t t r i c a — d o v r e b b e c a l a r e d e l 4 % , p a s s a n d o d a u n a m e d i a d i 0 , 1 1 5 8 € / k W h a 0 , 1 1 0 7 € / k W h . A n c o r a p i ù m a r c a t a l a f l e s s i o n e d e l P S V , l ’ i n d i c e d e l g a s n a t u r a l e , a t t e s o i n c a l o d e l 2 5 % , d a 0 , 4 1 1 9 € / s m c a 0 , 3 0 8 7 € / s m c . I l r a l l e n t a m e n t o d e i p r e z z i n o n a r r i v a a l l ’ i m p r o v v i s o . D o p o i p i c c h i r e g i s t r a t i a l l ’ i n i z i o d e l 2 0 2 5 , c o n v a l o r i i n t o r n o a 0 , 1 5 0 € / k W h a f e b b r a i o , i l m e r c a t o e l e t t r i c o h a m o s t r a t o u n a p r o g r e s s i v a s t a b i l i z z a z i o n e n e l l a s e c o n d a m e t à d e l l ’ a n n o . A f a v o r i r e q u e s t o a n d a m e n t o h a n n o c o n t r i b u i t o d i v e r s i f a t t o r i : c o n d i z i o n i c l i m a t i c h e p i ù m i t i , c h e h a n n o r i d o t t o l a d o m a n d a e n e r g e t i c a , e l e p o l i t i c h e a d o t t a t e d a l G o v e r n o p e r d i m i n u i r e l a d i p e n d e n z a d a l l e f o r n i t u r e r u s s e . L ’ a u m e n t o d e l l a p r o d u z i o n e d a f o n t i r i n n o v a b i l i e l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e l l e i m p o r t a z i o n i d i g a s , c o n m a g g i o r i f l u s s i d a S t a t i U n i t i , A l g e r i a e L i b i a , h a n n o a m p l i a t o l ’ o f f e r t a , r i d u c e n d o l a p r e s s i o n e s u i p r e z z i . R e s t a p e r ò u n a c r i t i c i t à d i f o n d o : i l s i s t e m a e n e r g e t i c o i t a l i a n o è a n c o r a f o r t e m e n t e s b i l a n c i a t o s u l g a s , p e r i l 9 5 % i m p o r t a t o d a l l ’ e s t e r o e q u i n d i e s p o s t o a l l e o s c i l l a z i o n i d e i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i e a l l e t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e . N o n a c a s o , p r o p r i o i l g a s è s t a t o i l p r i n c i p a l e r e s p o n s a b i l e d e g l i a u m e n t i i n b o l l e t t a d e g l i u l t i m i a n n i , s o p r a t t u t t o d o p o l ’ i n i z i o d e l c o n f l i t t o r u s s o - u c r a i n o . I n I t a l i a , d e l r e s t o , l e c e n t r a l i t e r m o e l e t t r i c h e c o p r o n o a n c o r a i l 4 0 % d e l f a b b i s o g n o e n e r g e t i c o . I n o l t r e , i l m e c c a n i s m o d e l p r e z z o m a r g i n a l e f a s ì c h e i l c o s t o d e l l ’ e l e t t r i c i t à v e n g a d e t e r m i n a t o p r o p r i o d a q u e s t e c e n t r a l i , s p e s s o l e u l t i m e a t t i v a t e p e r s o d d i s f a r e l a d o m a n d a . D i c o n s e g u e n z a , q u a n d o i l c o s t o d e l g a s s c e n d e c a l a n o a n c h e i p r e z z i d e l l e b o l l e t t e e l e t t r i c h e , m e n t r e m i n i m i a u m e n t i s i r i f l e t t o n o s u b i t o s u i c o n s u m a t o r i . E p p u r e , n o n o s t a n t e q u e s t a f r a g i l i t à , i l d i v a r i o d i c o s t o r i s p e t t o a d a l t r i P a e s i e u r o p e i è o g g i r e l a t i v a m e n t e c o n t e n u t o . S e c o n d o g l i u l t i m i d a t i E u r o s t a t , i l p r e z z o d e l l a b o l l e t t a i n I t a l i a è s o s t a n z i a l m e n t e a l l i n e a t o a l l a m e d i a e u r o p e a , c o n u n c o s t o m e d i o p e r f a m i g l i a d i 5 4 , 8 5 e u r o a l m e s e c o n t r o 5 0 , 1 d e l l a m e d i a d e l l ’ a r e a E u r o ( i l d a t o r i g u a r d a l a c l a s s e d i c o n s u m o 2 5 0 0 - 4 9 9 9 k W h / a n n o , o s s i a l a f a m i g l i a i t a l i a n a t i p o s e c o n d o A R E R A ) . S i t r a t t a d i u n c o s t o n o t e v o l m e n t e p i ù b a s s o d e l l a G e r m a n i a , m e n t r e S p a g n a e F r a n c i a s o s t e n g o n o s p e s e m e n o o n e r o s e p e r c h é p o s s o n o b e n e f i c i a r e d i u n m i x e n e r g e t i c o m e n o d i p e n d e n t e d a l g a s e c h e p r e v e d e u n a q u o t a p i ù a l t a d i r i n n o v a b i l i o l t r e a l n u c l e a r e . I n s o m m a , i l c a l o p r e v i s t o d e l l e b o l l e t t e n o n r i s o l v e t u t t i i n o d i s t r u t t u r a l i d e l s i s t e m a e n e r g e t i c o i t a l i a n o , m a r a p p r e s e n t a u n o s p i r a g l i o i m p o r t a n t e . U n s e g n a l e c h e i n d i c a c o m e l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e l l e f o n t i e l o s v i l u p p o d e l l e r i n n o v a b i l i p o s s a n o t r a d u r s i , n e l t e m p o , i n b e n e f i c i c o n c r e t i a n c h e p e r l e t a s c h e d e i c o n s u m a t o r i .