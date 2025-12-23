R o m a , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - U n p e r c o r s o p r o f e s s i o n a l e c o s t r u i t o n e l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a e c o n s o l i d a t o a t t r a v e r s o r u o l i d i c r e s c e n t e r e s p o n s a b i l i t à p o r t a o g g i S a r a F r a t t i n i a l l a g u i d a d i B i d a c h e m S . p . a . , p o l o c h i m i c o d i e c c e l l e n z a d e l G r u p p o B o e h r i n g e r I n g e l h e i m i n I t a l i a , n e l r u o l o d i A m m i n i s t r a t r i c e D e l e g a t a e S i t e H e a d d e l l o s t a b i l i m e n t o d i F o r n o v o S a n G i o v a n n i ( B e r g a m o ) . L a c a r r i e r a d i S a r a F r a t t i n i r a p p r e s e n t a u n e s e m p i o d i c r e s c i t a c o n t i n u a , f o n d a t a s u u n a s o l i d a p r e p a r a z i o n e s c i e n t i f i c a e s u u n p e r c o r s o f o r m a t i v o d i a l t o l i v e l l o . D o p o l a m a t u r i t à c l a s s i c a , s i l a u r e a i n c h i m i c a o r g a n i c a p r e s s o l ’ u n i v e r s i t à d i M i l a n o e c o n s e g u e u n m a s t e r i n s i n t e s i c h i m i c a p r e s s o i l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o . U n p e r c o r s o a c c a d e m i c o c h e h a p o s t o l e b a s i p e r u n a c a r r i e r a d e d i c a t a a l s e t t o r e f a r m a c e u t i c o , p r i m a n e l l a r i c e r c a e s u c c e s s i v a m e n t e n e l l ’ a m b i t o p r o d u t t i v o . D o p o u n a p r i m a e s p e r i e n z a i n G s k , S a r a F r a t t i n i e n t r a i n B o e h r i n g e r I n g e l h e i m n e l 2 0 0 0 p r e s s o i l c e n t r o d i r i c e r c a d i M i l a n o , d o v e r i c o p r e r u o l i d i c r e s c e n t e r e s p o n s a b i l i t à f i n o a d i v e n t a r e p r i n c i p a l s c i e n t i s t / h e a d o f l a b o r a t o r y , g u i d a n d o p r o g e t t i n e l l e a r e e c a r d i o - m e t a b o l i c a , r e s p i r a t o r i a e d e l s i s t e m a n e r v o s o c e n t r a l e . N e l 2 0 1 7 p r o s e g u e i l p r o p r i o p e r c o r s o p r o f e s s i o n a l e i n B i d a c h e m , a s s u m e n d o i n c a r i c h i s e m p r e p i ù r i l e v a n t i i n a m b i t i s t r a t e g i c i q u a l i q u a l i t à , p r o d u c t i o n e x c e l l e n c e & t e c h n o l o g y t r a n s f e r e p r o d u z i o n e , o t t e n e n d o a n c h e l ’ a b i l i t a z i o n e c o m e q u a l i f i e d p e r s o n ( Q P ) d a A i f a . I n B i d a c h e m , h a c o o r d i n a t o p r o g e t t i i n t e r n a z i o n a l i e c r o s s - f u n z i o n a l i , c o n t r i b u e n d o a l l a d e f i n i z i o n e e a l l ’ i m p l e m e n t a z i o n e d i p r o c e s s i p r o d u t t i v i a f f i d a b i l i , s i c u r i e p i e n a m e n t e c o n f o r m i a g l i s t a n d a r d r e g o l a t o r i . " È p e r m e u n o n o r e e u n p r i v i l e g i o a s s u m e r e q u e s t o i m p o r t a n t e i n c a r i c o a l l ’ i n t e r n o d i B i d a c h e m S . p . a . e d e s i d e r o r i n g r a z i a r e B o e h r i n g e r I n g e l h e i m p e r a v e r m i d a t o , n e l c o r s o d e g l i a n n i , l ’ o p p o r t u n i t à d i c r e s c e r e p r o f e s s i o n a l m e n t e " , h a d i c h i a r a t o S a r a F r a t t i n i , a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a e S i t e H e a d d i B i d a c h e m S . p . a . " L a m i a s t o r i a , i n i z i a t a i n l a b o r a t o r i o , è q u e l l a d i m o l t i r i c e r c a t o r i c h e c r e d o n o n e l v a l o r e d e l l a s c i e n z a p e r m i g l i o r a r e l a v i t a d e i p a z i e n t i e c o n t r i b u i r e a l l a s o s t e n i b i l i t à d e i s i s t e m i s a n i t a r i . M e t t e r ò a d i s p o s i z i o n e l a m i a e s p e r i e n z a p e r i n t e g r a r e c o m p e t e n z e s c i e n t i f i c h e e c a p a c i t à g e s t i o n a l i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o n t i n u a r e a g a r a n t i r e q u a l i t à , e f f i c i e n z a e i n n o v a z i o n e " , h a c o n t i n u a t o . N e l n u o v o r u o l o , F r a t t i n i g u i d e r à l e a t t i v i t à d e l s i t o i n s i e m e a i t e a m , a s s i c u r a n d o i l p e r s e g u i m e n t o d e l l e p r i o r i t à s t r a t e g i c h e d e l G r u p p o e i l m a n t e n i m e n t o d i p r o c e s s i p r o d u t t i v i a f f i d a b i l i e c o n f o r m i a i p i ù e l e v a t i s t a n d a r d i n t e r n a z i o n a l i . " N e l p a n o r a m a d e l l a r i c e r c a f a r m a c e u t i c a , i l n o s t r o G r u p p o s i p o s i z i o n a c o m e u n a t t o r e d i p r i m o p i a n o , c a p a c e d i c o n i u g a r e i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e a t t e n z i o n e a i b i s o g n i t e r a p e u t i c i a n c o r a i n s o d d i s f a t t i " , h a c o m m e n t a t o N e d i m P i p i c , c o u n t r y m a n a g i n g d i r e c t o r d i B o e h r i n g e r I n g e l h e i m e h e a d o f h u m a n P h a r m a I t a l y . " I n v e s t i a m o i n a r e e c h e s p a z i a n o d a l l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i a q u e l l e r e s p i r a t o r i e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i s v i l u p p a r e t e r a p i e s e m p r e p i ù i n n o v a t i v e . L a n o m i n a d i S a r a F r a t t i n i r i f l e t t e p i e n a m e n t e l a m i s s i o n d e l l ’ A z i e n d a : l e s u e r a d i c i n e l l a r i c e r c a , u n i t e a u n a s o l i d a e s p e r i e n z a m a n a g e r i a l e , l e c o n s e n t i r a n n o d i i n t e g r a r e v i s i o n e s t r a t e g i c a e c o m p e t e n z e s c i e n t i f i c h e , c o n u n a p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l d i a l o g o c o n i d i v e r s i a t t o r i d e l s i s t e m a . Q u e s t a n o m i n a c o n f e r m a i n o l t r e l ’ i m p e g n o d i B o e h r i n g e r I n g e l h e i m n e l l o s v i l u p p a r e i t a l e n t i , v a l o r i z z a r e i l p o t e n z i a l e d e l l e p e r s o n e e o f f r i r e c o n c r e t e o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a " , h a s p i e g a t o . C o n S a r a F r a t t i n i a l l a g u i d a d e l p o l o c h i m i c o , B i d a c h e m c o n s o l i d a i l p r o p r i o r u o l o d i h u b d i r i f e r i m e n t o p e r i l G r u p p o B o e h r i n g e r I n g e l h e i m e c o n f e r m a l ’ a t t e n z i o n e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a l e a d e r s h i p , a n c h e f e m m i n i l e , c o s t r u i t a n e l t e m p o a t t r a v e r s o l a r i c e r c a , l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a e u n p e r c o r s o d i c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e s t r u t t u r a t o .