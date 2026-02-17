R o m a , 1 7 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a v a c c i n a z i o n e è u n o d e g l i s t r u m e n t i d i s a n i t à p u b b l i c a p i ù i m p o r t a n t i d i s e m p r e , s e c o n d a s o l o a l l ’ a c q u a p o t a b i l e p e r i m p a t t o s u l l a p o p o l a z i o n e . I n c i n q u a n t ’ a n n i h a s a l v a t o c i r c a 1 5 0 m i l i o n i d i v i t e . D o p o a v e r c o n s o l i d a t o l a p r o t e z i o n e n e i b a m b i n i , o g g i l a p r i o r i t à s i s p o s t a s u g l i a d u l t i e s u g l i a n z i a n i , p e r c h é l a p o p o l a z i o n e i n v e c c h i a e l e f r a g i l i t à p e s a n o s e m p r e d i p i ù s u l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e " . L o h a d i c h i a r a t o A n t o n i n o B i r o c c i o , G e n e r a l M a n a g e r G s k I t a l i a , i n o c c a s i o n e d e l c o n g r e s s o i n t e r n a z i o n a l e s u l l ’ R s v , R e s v i n e t , c h e s i è t e n u t o a R o m a . I n q u e s t o c o n t e s t o , l ' a z i e n d a b i o - f a r m a c e u t i c a G s k , h a p r e s e n t a t o a l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a n u o v i s t u d i e n u o v i d a t i c h e c o n f e r m a n o i l v a l o r e d e l l a p r e v e n z i o n e t r a m i t e i l v a c c i n o c o n t r o l ’ R s v n e l l ’ a d u l t o e n e i f r a g i l i s i a d a l p u n t o d i v i s t a c l i n i c o , c h e d a l p u n t o d i v i s t a s o c i o - e c o n o m i c o . " I l v a c c i n o c o n t r o l ’ R s v - h a a g g i u n t o B i r o c c i o - s i i n s e r i s c e p r o p r i o i n q u e s t a l o g i c a d i m a g g i o r e t u t e l a p e r a n z i a n i , p e r s o n e c o n c o m o r b i d i t à e a d u l t i c h e d e v o n o r e s t a r e i n s a l u t e . T u t t a v i a , i n I t a l i a l a v a c c i n a z i o n e a n t i - R s v n o n è a n c o r a i n s e r i t a n e l c a l e n d a r i o n a z i o n a l e : q u e s t o è u n e l e m e n t o d i p r e o c c u p a z i o n e , p e r c h é d o v r e b b e f a r p a r t e d e l p a c c h e t t o d i p r o t e z i o n e d e l l ’ a d u l t o f r a g i l e " . “ E s i s t o n o d a t i s o l i d i s u l l ’ i m p a t t o c l i n i c o : i l v a c c i n o G s k c o n t r o l ’ R s v m o s t r a u n a r i d u z i o n e d e l l e o s p e d a l i z z a z i o n i t r a i l 7 0 % e l ’ 8 5 % . C o n s i d e r a n d o c h e o g n i a n n o s i r e g i s t r a n o c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i c a s i e 1 . 8 0 0 d e c e s s i c o r r e l a t i a l v i r u s , è e v i d e n t e l a n e c e s s i t à d i u n i n t e r v e n t o s t r u t t u r a l e . I n o l t r e , s t u d i p r e s e n t a t i a l c o n g r e s s o e v i d e n z i a n o u n a r i d u z i o n e d i e v e n t i c a r d i o v a s c o l a r i m a g g i o r i n e i v a c c i n a t i e u n a d i m i n u z i o n e d e l r i s c h i o d i r i a c u t i z z a z i o n i d e l 7 4 % n e i p a z i e n t i c o n B p c o e d e l 6 1 % i n q u e l l i c o n a s m a " . L ’ i m p a t t o d i q u e s t a v a c c i n a z i o n e è a n c h e s o c i o e c o n o m i c o : " I n v e s t i r e u n e u r o i n v a c c i n a z i o n e p u ò g e n e r a r e f i n o a t r e e u r o d i r i s p a r m i o s e s i v a c c i n a s s e r o t u t t i g l i o v e r 7 5 , e f i n o a o t t o e u r o n e l l a f a s c i a 6 0 - 7 4 a n n i a n c o r a a t t i v a . Q u i n d i o n è s o l o u n b e n e f i c i o c l i n i c o p e r i l p a z i e n t e , m a a n c h e u n v a n t a g g i o c o n c r e t o p e r l o S t a t o " h a c o n c l u s o B i r o c c i o .