R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n a v e v o d u b b i , n o n c ' e r a a l c u n d u b b i o ; e p p u r e , è s t a t o s p e r p e r a t o d e n a r o p u b b l i c o p e r u n a l t r o c a s t e l l o a c c u s a t o r i o r i v e l a t o s i t o t a l m e n t e i n f o n d a t o . B e r l u s c o n i è s t a t o t o r m e n t a t o i n v i t a d a u n a g i u s t i z i a i n g i u s t a , s i è c e r c a t o d i i n f a n g a r l o a n c h e d a m o r t o , a p i c e d e l l a m a l a g i u s t i z i a . F o r t u n a t a m e n t e , p u r p o s t u m a , c ' è u n a g i u s t i z i a a l l a f i n e , g r a z i e a l l a C o r t e d i C a s s a z i o n e " . C o s ì i n u n a n o t a l a d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a E r i c a M a z z e t t i . " B e r l u s c o n i è s t a t o u n g r a n d e i t a l i a n o e , a l l a f i n e , l a v e r i t à e m e r g e l i m p i d a o l t r e l ' o d i o e l e m e n z o g n e . P u r t r o p p o , l a g o g n a g i u d i z i a r i a p r o s e g u e a d a n n o d i D e l l ' U t r i , c o n q u e l l o c h e s e m b r a e s s e r e l ' e n n e s i m o c a s t e l l o d i a c c u s e , t a n t o t a r d i v e q u a n t o i n f a m a n t i " , c o n c l u d e .