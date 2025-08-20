M i l i t e l l o ( C a t a n i a ) , 2 0 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ L e u l t i m e s e t t i m a n e s o n o s t a t e p e r P i p p o B a u d o d i g r a n d e s o f f e r e n z a . E r a s o t t o m o r f i n a , p e r ò l u c i d o . E , c o m u n q u e , p e r l u i è s t a t o u n t e m p o , s o n o p a r o l e s u e , d i p u r i f i c a z i o n e , d i l i b e r a z i o n e " . L o h a d e t t o l a s c i a n d o l a c a m e r a a r d e n t e , a M i l i t e l l o V a l d i C a t a n i a , d o n G i u l i o A l b a n e s e , p a d r e s p i r i t u a l e d i P i p p o B a u d o c h e g l i è s t a t o a c c a n t o n e g l i u l t i m i m e s i .