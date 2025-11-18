R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - C o m e p o r t a r e n e l f u t u r o l e e c c e l l e n z e d e l l a t r a d i z i o n e g a s t r o n o m i c a i t a l i a n a ? C o m e t r a s f o r m a r e p r o d o t t i q u o t i d i a n i i n e s p e r i e n z e c h e s o r p r e n d o n o i s e n s i , c r e a n o e m o z i o n i e a c c o m p a g n a n o l e p e r s o n e i n m o m e n t i d i p i a c e r e , c o n d i v i s i o n e e s c o p e r t a ? L a r i s p o s t a d i B a r i l l a s i c h i a m a B i t e ( B a r i l l a I n n o v a t i o n & T e c h n o l o g y E x p e r i e n c e ) , i l n u o v o I n n o v a t i o n C e n t e r c h e s o r g e a P a r m a a c c a n t o a l m o l i n o e a l p a s t i f i c i o e a g l i u f f i c i d e l l ’ a z i e n d a , c o n s o l i d a n d o i l l e g a m e c o n i l t e r r i t o r i o d o v e è n a t a 1 4 8 a n n i f a . U n a s t r u t t u r a a l l ' a v a n g u a r d i a d i q u a s i 1 4 m i l a m e t r i q u a d r i - l ' e q u i v a l e n t e d i d u e c a m p i d a c a l c i o - c h e r a p p r e s e n t a p e r i l G r u p p o B a r i l l a l ' i n v e s t i m e n t o p i ù s i g n i f i c a t i v o n e l l ' i n n o v a z i o n e a l i m e n t a r e d e g l i u l t i m i a n n i e r a f f o r z a l a l e a d e r s h i p d e l l ' I t a l i a n e l s e t t o r e a g r o a l i m e n t a r e m o n d i a l e . P a s t a , s u g h i e p r o d o t t i d a f o r n o d i v e n t a n o q u i t e r r i t o r i o d i e s p l o r a z i o n e , d o v e r i c e r c a e t e c n o l o g i a s o n o a l s e r v i z i o d e l l a p a s s i o n e d i B a r i l l a p e r i l c i b o b u o n o , s i c u r o e s o s t e n i b i l e . B i t e a c c o g l i e r à 2 0 0 p r o f e s s i o n i s t i t r a t e c n o l o g i a l i m e n t a r i , r i c e r c a t o r i , i n g e g n e r i , f o o d d e s i g n e r , a s s a g g i a t o r i p r o f e s s i o n i s t i e c h e f . E a n c h e p e r c h i s o g n a d i c o s t r u i r e l a p r o p r i a c a r r i e r a n e l f o o d M a d e i n I t a l y , B i t e r a p p r e s e n t a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o d o v e c r e s c e r e , f o r m a r s i e c o n t r i b u i r e a s c r i v e r e i l f u t u r o d e l l a g a s t r o n o m i a i t a l i a n a . A t t r a v e r s o p r o g r a m m i d i i n t e r n s h i p , B i t e o s p i t e r à o g n i a n n o 3 0 g i o v a n i t a l e n t i , c o n f e r m a n d o i l r u o l o d i B a r i l l a c o m e m o t o r e d i o c c u p a z i o n e q u a l i f i c a t a n e l P a e s e . I l c e n t r o r a p p r e s e n t a i n o l t r e i l c u o r e p u l s a n t e d i u n e c o s i s t e m a d i o p e n i n n o v a t i o n c h e c o n t a g i à 8 4 c o l l a b o r a z i o n i a t t i v e c o n u n i v e r s i t à e c e n t r i d i r i c e r c a i n I t a l i a e n e l m o n d o . “ I n B a r i l l a , d o v e i l p r o d o t t o è d a s e m p r e i l c u o r e d i t u t t o c i ò c h e f a c c i a m o , s a p p i a m o c h e u n a p a r t e f o n d a m e n t a l e d e l n o s t r o l a v o r o è i m m a g i n a r e e r e a l i z z a r e p r o d o t t i d i q u a l i t à , c h e d e v o n o r i s p o n d e r e e a d a t t a r s i a l l e n u o v e e s i g e n z e d e l l e p e r s o n e ” , d i c h i a r a G u i d o B a r i l l a , p r e s i d e n t e d e l G r u p p o B a r i l l a . “ I l B i t e , o l t r e a d a r e f o r m a a q u e l l i c h e s a r a n n o i p r o d o t t i d i d o m a n i , r a p p r e s e n t a u n a s c e l t a i m p r e n d i t o r i a l e b e n p r e c i s a . B a r i l l a d e v e g u i d a r e e a n t i c i p a r e l e t e n d e n z e , e d e s s e r e c a p a c e d i d i a l o g a r e c o n m e r c a t i s e m p r e p i ù a p e r t i e i n t e r n a z i o n a l i " , a g g i u n g e . P r o f o n d a m e n t e r a d i c a t o n e l c u o r e d e l l a F o o d V a l l e y d o v e B a r i l l a è n a t a , B i t e g u a r d a a l m o n d o i n t e r o : q u i s i s v i l u p p a n o i p r o d o t t i p e r t u t t i i b r a n d d e l G r u p p o , d a q u e l l i c h e c o n q u i s t a n o l e t a v o l e i t a l i a n e a q u e l l i c h e p o r t a n o i l g u s t o i t a l i a n o i n o l t r e 1 0 0 p a e s i . U n l a b o r a t o r i o g l o b a l e c o n r a d i c i l o c a l i , d o v e l ' i n n o v a z i o n e p a r t e d a P a r m a p e r r a g g i u n g e r e i l m o n d o . B i t e è s t r u t t u r a t o s u 4 . 8 0 0 m e t r i q u a d r i d e d i c a t i a l l ' I n n o v a t i o n C e n t e r c h e c o m p r e n d e u n ' a r e a d i D e s i g n T h i n k i n g , s p a z i p e r d e g u s t a z i o n i e s t u d i s e n s o r i a l i , d u e c u c i n e i n n o v a t i v e p e r p a s t a e b a k e r y , e u n a u d i t o r i u m . A q u e s t i s i a g g i u n g o n o 9 . 0 0 0 m e t r i q u a d r i a g l i i m p i a n t i p i l o t a , d o v e s o r g e r a n n o l a b o r a t o r i e l i n e e s p e r i m e n t a l i p e r t e s t a r e , p r o t o t i p a r e e s v i l u p p a r e p a s t a , s u g h i e p r o d o t t i d a f o r n o , p r o g e t t a r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e d i p a c k a g i n g e s v i l u p p a r e s i s t e m i a v a n z a t i p e r g a r a n t i r e q u a l i t à e s i c u r e z z a a l i m e n t a r e d i e c c e l l e n z a . P e r s v i l u p p a r e B i t e B a r i l l a h a i n v e s t i t o o l t r e 2 0 m i l i o n i d i e u r o e s a r à d i c i r c a 2 m i l i o n i a l l ’ a n n o l a s p e s a p e r p r o g e t t i s p e c i f i c i d i u p g r a d i n g s u g l i i m p i a n t i , m a n t e n e n d o c o s ì u n p r e s i d i o c o s t a n t e s u l l ' i n n o v a z i o n e i n t u t t e l e c a t e g o r i e m e r c e o l o g i c h e . L a r i c e r c a i n B i t e a t t r a v e r s a t u t t a l a f i l i e r a , d a l l e p r a t i c h e a g r i c o l e s o s t e n i b i l i a l l e a n a l i s i s e n s o r i a l i s u l p r o d o t t o f i n i t o . P e r s v i l u p p a r e u n n u o v o p r o d o t t o s o n o n e c e s s a r i i n m e d i a 2 a n n i ( c o n p u n t e d i 1 0 p e r i p r o g e t t i p i ù c o m p l e s s i ) , t r a r i c e r c a e s p e r i m e n t a z i o n e d i v a r i e t à e p r a t i c h e a g r i c o l e s o s t e n i b i l i , s e l e z i o n e d e g l i i n g r e d i e n t i , s v i l u p p o d i r i c e t t e , r e a l i z z a z i o n e d e i p r o t o t i p i n e i l a b o r a t o r i d i r i c e r c a e t e s t d i a s s a g g i o d i e s p e r t i e p a n e l d i c o n s u m a t o r i . A l l ’ i n t e r n o d e l B i t e c ’ è a n c h e i l n u o v o C u s t o m e r C o l l a b o r a t i o n C e n t e r ( C c c ) , i l c u o r e p u l s a n t e d e l l ’ i n c o n t r o t r a B a r i l l a e i s u o i c l i e n t i . N o n è s o l o u n o s p a z i o , m a u n ’ e s p e r i e n z a : u n l u o g o d o v e l e p a r t n e r s h i p p r e n d o n o v i t a a t t r a v e r s o d i a l o g o , f i d u c i a e v a l o r i c o n d i v i s i . Q u i o g n i v i s i t a d i v e n t a u n v i a g g i o i m m e r s i v o e m u l t i s e n s o r i a l e , c a p a c e d i i n t r e c c i a r e i n s i g h t s u i c o n s u m a t o r i e s u g l i s h o p p e r c o n e m o z i o n i , s c i e n z a e a r t e c u l i n a r i a . È u n p e r c o r s o c h e i s p i r a c o l l a b o r a z i o n e , a c c e n d e l ’ i n n o v a z i o n e e a p r e l a s t r a d a a l l a s p e r i m e n t a z i o n e , c o n u n o b i e t t i v o c h i a r o : c r e a r e i n s i e m e s o l u z i o n i c h e r i s p o n d a n o a i b i s o g n i d e l l e p e r s o n e e a l i m e n t i n o u n a c r e s c i t a r e c i p r o c a e s o s t e n i b i l e . " F a r e i n n o v a z i o n e s i g n i f i c a m e t t e r e a l c e n t r o i d e s i d e r i d e l l e p e r s o n e . C a p i r e a f o n d o c o m e e v o l v e r a n n o i l o r o b i s o g n i l e g a t i a l c i b o e a l l a n u t r i z i o n e , e d a l ì m e t t e r e a t e r r a i d e e c h e s i a n o n u o v e , b u o n e e s o s t e n i b i l i . I l B i t e s a r à u n c e n t r o a p e r t o a l m o n d o , d o v e s a r à p o s s i b i l e v e d e r e , t o c c a r e e c o m p r e n d e r e c o m e B a r i l l a i m m a g i n a i l f u t u r o d e l c i b o " , s p i e g a M i c h e l e A m i g o n i , r e s p o n s a b i l e R d q d e l G r u p p o B a r i l l a . L ' a p p r o c c i o d i B a r i l l a a l l ' i n n o v a z i o n e n a s c e d a u n a c o n v i n z i o n e p r o f o n d a : i l c i b o d i d o m a n i s i d i s e g n a i n s i e m e . B i t e c o n s o l i d a u n n e t w o r k d i 8 4 p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c h e c o n u n i v e r s i t à e c e n t r i d i r i c e r c a , d a l l ' U n i v e r s i t à d i P a r m a a q u e l l a d i W a g e n i n g e n , d a l l a F e d e r i c o I I d i N a p o l i a l l ' U n i v e r s i t à d i B o l z a n o , d a l C n r i t a l i a n o a l T n o o l a n d e s e , f i n o a l l ’ U n i v e r s i t à d i S c i e n z e G a s t r o n o m i c h e d i P o l l e n z o . Q u e s t a r e t e s i a r r i c c h i s c e c o n i l c o n f r o n t o c o n l e m i g l i o r i s t a r t u p a g r i f o o d & t e c h d i t u t t o i l m o n d o c h e B a r i l l a s e l e z i o n a o g n i a n n o p e r c o - c r e a r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e . È i l c a s o d e l p r o g r a m m a G o o d F o o d M a k e r s , c h e d a l 2 0 1 9 h a r a c c o l t o o l t r e 1 2 0 0 c a n d i d a t u r e d a 4 1 P a e s i e a v v i a t o 2 8 c o l l a b o r a z i o n i c o n c r e t e c h e s p a z i a n o d a l l ' a g r i c o l t u r a i n d o o r s o s t e n i b i l e a l l a t r a c c i a b i l i t à d e l b a s i l i c o n e l P e s t o a l l a G e n o v e s e f i n o a l l a g e s t i o n e d e l l a l o g i s t i c a c o n A i . D i q u e s t o l a v o r o d i c r e a t i v i t à e c o n o s c e n z a c o n d i v i s a f a n n o p a r t e a n c h e g l i s t e s s i c o n s u m a t o r i c h e , c o n l e l o r o r i c h i e s t e , i s t a n z e e b i s o g n i g u i d a n o l a r i c e r c a v e r s o s o l u z i o n i c o n c r e t e . B i t e è s t a t o p r o g e t t a t o s e g u e n d o c r i t e r i d i s o s t e n i b i l i t à , i n c l u s i o n e e a c c e s s i b i l i t à : l a s t r u t t u r a i n t e g r a f o n t i r i n n o v a b i l i p e r m i g l i o r a r e l ' e f f i c i e n z a e r i d u r r e l ' i m p a t t o e n e r g e t i c o , m e n t r e a l l ' e s t e r n o s o n o p r e v i s t i s p a z i d e d i c a t i a l l a r i c e r c a i n a g r i c o l t u r a r i g e n e r a t i v a . E g r a z i e a l s u p p o r t o d i D y n a m o A c a d e m y p e r c o r s i t a t t i l i e p e r i p o v e d e n t i , a r r e d i f l e s s i b i l i , a s c e n s o r i p e r o g n i s c a l a f a v o r i s c o n o u n a r e l a z i o n e a r m o n i o s a t r a p e r s o n e e s p a z i . I l c e n t r o o s p i t e r à d i v e r s e o p e r e d ’ a r t e d e l l a c o l l e z i o n e B a r i l l a c h e s i a r r i c c h i r à d i u n a n u o v a a g g i u n t a : l a s c u l t u r a ' L a c o n d i z i o n e d e l t e m p o ' d i P a o l o B o r g h i , a c o n f e r m a r e l a t r a d i z i o n e d i B a r i l l a d i u n i r e a r t e e i n n o v a z i o n e a l i m e n t a r e , i n c o n t i n u i t à c o n u n a v o c a z i o n e a z i e n d a l e c h e l e g a c r e a t i v i t à , v i s i o n e e s a p e r f a r e . B i t e h a a p e r t o l e p r o p r i e p o r t e a l l a p r e s e n z a d i i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i e l o c a l i , e s p o n e n t i d e l m o n d o a c c a d e m i c o e d e l l a r i c e r c a , s t a k e h o l d e r e m e d i a . Q u e s t o m o m e n t o d a l f o r t e v a l o r e s i m b o l i c o p e r l ’ a z i e n d a e p e r i l t e r r i t o r i o è s t a t o a n c h e u n ’ a r e n a d i c o n f r o n t o s u i g r a n d i t e m i d e l f o o d : a m a r c a r e f i n d a l l ’ i n i z i o l o s p i r i t o d e l l u o g o , u n d i b a t t i t o o r g a n i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n T e d x s u l f u t u r o d e l l ’ a g r o a l i m e n t a r e e s u l l ’ o p e n i n n o v a t i o n h a m e s s o a l c e n t r o l ’ e s p e r i e n z a d i p e r s o n e B a r i l l a e d i p r o t a g o n i s t i a u t o r e v o l i e i n n o v a t o r i p r o v e n i e n t i d a l m o n d o d e l l a r i c e r c a , d e l l ’ i m p r e s a , d e l l a s o s t e n i b i l i t à e d e l l a g a s t r o n o m i a .