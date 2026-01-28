B a r i , 2 8 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - I c a r a b i n i e r i h a n n o a r r e s t a t o a B a r i u n u o m o d i 4 7 a n n i c o n l ' a c c u s a d i t e n t a t o o m i c i d i o p o i c h é a d i c e m b r e a v r e b b e t o l t o i s o n d i n i e a l t r i a p p a r e c c h i s a n i t a r i n e c e s s a r i p e r l a s o p r a v v i v e n z a d e l l a m a d r e a n z i a n a m o l t o m a l a t a . E ' a c c a d u t o n e l l ' a b i t a z i o n e d i f a m i g l i a . S a r e b b e s t a t a u n a i n f e r m i e r a c h e s i è r e c a t a n e l l ' a b i t a z i o n e p e r a s s i s t e r e l a d o n n a a d a c c o r g e r s i d e l f a t t o . L ' u o m o è s t a t o s o t t o p o s t o a g l i a r r e s t i d o m i c i l i a r i .