R o m a , 1 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " U n ’ a z i e n d a è f a t t a d i p e r s o n e , c h e n o n s o n o s o l o i l l o r o l a v o r o , m a t u t t o c i ò c h e l e r e n d e u n i c h e : p a s s i o n i , p a u r e , s o g n i , f r a g i l i t à . A v o l t e a n c h e u n a m a l a t t i a o n c o l o g i c a " . C o s ì F a b i o L a n d a z a b a l , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i G s k I t a l i a s p i e g a , i n u n a n o t a , i l m o t i v o p e r c u i l a f a r m a c e u t i c a h a d e c i s o d i s o s t e n e r e i l p r o g e t t o d e l d o c u f i l m ' A l l e v i B a c k t o L i f e ' d e l m u s i c i s t a G i o v a n n i A l l e v i , c h e r a c c o n t a i l p e r c o r s o d i m a l a t t i a e l a r i n a s c i t a d e l l ’ a r t i s t a c o l p i t o d a u n a p a t o l o g i a o n c o l o g i c a . L a p e l l i c o l a , p e r l a r e g i a S i m o n e V a l e n t i n i , p r e s e n t a t a o g g i , n e l l a s e z i o n e ‘ S p e c i a l S c r e e n i n g ' , a l l a F e s t a d e l C i n e m a d i R o m a , s a r à n e l l e s a l e c i n e m a t o g r a f i c h e i l 1 7 , 1 8 e 1 9 n o v e m b r e p r o s s i m i . “ I n G s k a b b i a m o c o s t r u i t o u n a m b i e n t e c h e a c c o g l i e e s o s t i e n e c h i a t t r a v e r s a m o m e n t i d i f f i c i l i - a g g i u n g e L a n d a z a b a l - L o f a c c i a m o c o n p r o g e t t i c o n c r e t i , m a a n c h e c o n i l s e n s o d i a p p a r t e n e n z a , l ’ a m i c i z i a e l a c u r a r e c i p r o c a . L a s p e r a n z a è u n f i l o c h e n o n d e v e m a i s p e z z a r s i , e n o i a b b i a m o i l p r i v i l e g i o e l a r e s p o n s a b i l i t à d i a l i m e n t a r l a , a n c h e a t t r a v e r s o s t o r i e c o m e q u e s t a ” . D e l r e s t o , “ i l p e r c o r s o d i m a l a t t i a d i u n p a z i e n t e c h e r i c e v e u n a d i a g n o s i o n c o l o g i c a - a f f e r m a B a r b a r a G r a s s i , v i c e p r e s i d e n t , d i r e t t o r e m e d i c o s c i e n t i f i c o d i G s k I t a l i a - h a u n i m p a t t o e n o r m e s u l l a p e r s o n a e s u i s u o i a f f e t t i . A p a r t i r e d a l l a d i a g n o s i , c h e è u n m o m e n t o s c o n v o l g e n t e c h e s e g n a u n p r i m a e u n d o p o . U n g i o r n o n o n h a i n i e n t e , q u e l l o d o p o , t u t t o . D a q u e l m o m e n t o d i v e n t a n o i m p o r t a n t i g l i a t t i m i e l e p e r s o n e : i m e d i c i i n p r i m o l u o g o , m a a n c h e l a f a m i g l i a , g l i a m i c i , i c o l l e g h i d i l a v o r o . P e r c h é , p e r f o r t u n a , i l c a n c r o n o n è p i ù u n a s e n t e n z a s e n z a a p p e l l o - o s s e r v a - P e r m o l t e n e o p l a s i e l a s o p r a v v i v e n z a è a u m e n t a t a , h a r a g g i u n t o a n n i , e p e r a l c u n e d i q u e s t e - i l t u m o r e a l s e n o , q u e l l o a l l ’ e n d o m e t r i o , i l m i e l o m a , p e r f a r e q u a l c h e e s e m p i o - g l i o n c o l o g i e g l i e m a t o l o g i o g g i s i s p i n g o n o d o v e m a i e r a n o a r r i v a t i : a p a r l a r e d i g u a r i g i o n e . I l f i l m n o n p a r l a d i g u a r i g i o n e m a n e è l a g r a m m a t i c a , è u n p e r c o r s o c h e d i m o s t r a c h e s i p u ò f a r e : c h e a l t r a g u a r d o n o n m a n c a n o m o l t i c h i l o m e t r i ” . “ P e r n o i - s o t t o l i n e a L a n d a z a b a l - s o s t e n e r e q u e s t o p r o g e t t o s i g n i f i c a c r e d e r e n e l p o t e r e d e i l i n g u a g g i c h e e m o z i o n a n o , p a r l a n o a l c u o r e p r i m a c h e a l l a m e n t e . I l c i n e m a h a l a s t r a o r d i n a r i a c a p a c i t à d i r a c c o n t a r e l a r i c e r c a , l a p r e v e n z i o n e , l a f o r z a d e l l a m e d i c i n a i n m o d o u n i v e r s a l e . È u n p o n t e t r a l a s c i e n z a e l e p e r s o n e . L a s t o r i a d i G i o v a n n i A l l e v i è u n a t e s t i m o n i a n z a d i r i n a s c i t a : l a c u r a è f a t t a d i f a r m a c i , m a a n c h e d i p a r o l e , d i a b b r a c c i , d i c o r a g g i o c o n d i v i s o ” . U n ’ a z i e n d a f a r m a c e u t i c a “ s t u d i a , f a r i c e r c a e p r o d u c e s o l u z i o n i t e r a p e u t i c h e d o v e c ’ è u n b i s o g n o p e r m i g l i o r a r e g l i o u t c o m e d i s a l u t e - e v i d e n z i a G r a s s i - L o f a i n m a n i e r a e t i c a , r e s p o n s a b i l e c o n p e r s o n e c h e v i l a v o r a n o c o n g r a n d e p a s s i o n e , i m p e g n o e d e t e r m i n a z i o n e " . " Q u e l l o c h e m i c o n f o r t a e m i r e n d e o r g o g l i o s a d i f a r p a r t e d i q u e s t a s t o r i a è l a s c e l t a d i o c c u p a r c i d i m e t t e r e a p u n t o s o l u z i o n i t e r a p e u t i c h e p e r t u m o r i r a r i , q u e l l i c h e o g g i s o n o p r i v i d i r i s p o s t a o n o n n e h a n n o a n c o r a u n a a d e g u a t a . O g n i n e o p l a s i a - p r e c i s a G r a s s i - s o n o c e n t i n a i a d i v o l t i c h e a s p e t t a n o d i t o r n a r e a s o r r i d e r e . N e g l i u l t i m i a n n i c i s i a m o r i u s c i t i n e l t u m o r e d e l l ’ e n d o m e t r i o e n e l m i e l o m a e q u e s t a è l a p i ù g r a n d e s o d d i s f a z i o n e p r o f e s s i o n a l e c h e s i p o s s a a v e r e . I l s o s t e g n o a l f i l m p r e s c i n d e l a n o s t r a a t t i v i t à . L ’ a b b i a m o s p o s a t o s e n z a s a p e r e n e m m e n o i l c o n t e n u t o , s e n o n a g r a n d i l i n e e . C i s i a m o s o l o a s s i c u r a t i c h e n o n s i p a r l a s s e d i a l c u n t i p o d i f a r m a c o , p e r c h é i n q u e s t a s t o r i a l a c o s a f o n d a m e n t a l e è u n ’ a l t r a : l a c o n s a p e v o l e z z a - c o n c l u d e - c h e c ’ è u n f u t u r o , c ’ è u n a v i t a c h e r i t o r n a e c h e n o n è m a i f i n i t a , f i n c h è n o n è f i n i t a ” .