R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - A v i s B u d g e t G r o u p h a a n n u n c i a t o i l d e b u t t o e u r o p e o d i A v i s F i r s t , l ’ i n n o v a t i v o s e r v i z i o p r e m i u m p e n s a t o p e r r i v o l u z i o n a r e l ’ e s p e r i e n z a d i n o l e g g i o a u t o d e i v i a g g i a t o r i p i ù e s i g e n t i . A p a r t i r e d a l 2 2 o t t o b r e 2 0 2 5 , n e g l i a e r o p o r t i d i R o m a F i u m i c i n o , G i n e v r a e Z u r i g o K l o t e n , A v i s F i r s t e l i m i n a c o d e e l e a t t e s e , o f f r e n d o u n v i a g g i o e s c l u s i v o e p e r s o n a l i z z a t o f i n d a l m o m e n t o d e l l ’ a r r i v o . I l s e r v i z i o v e r r à p r e s t o a t t i v a t o a n c h e i n a l t r e l o c a t i o n . “ I n A v i s B u d g e t G r o u p a b b i a m o i n t r a p r e s o u n p e r c o r s o d i t r a s f o r m a z i o n e a m b i z i o s o . I l n o s t r o o b i e t t i v o è r i d e f i n i r e i l s e t t o r e d e l l ’ a u t o n o l e g g i o a t t r a v e r s o l ’ i n n o v a z i o n e , c o n u n a p p r o c c i o s e m p r e p i ù i n c e n t r a t o s u l c l i e n t e ” , h a d i c h i a r a t o A n n a P a w l a k - K u l i g a , P r e s i d e n t I n t e r n a t i o n a l . “ V o g l i a m o r e s t i t u i r e a i n o s t r i c l i e n t i i l l o r o t e m p o p r e z i o s o e p o r t a r e l ’ i n t e r a e s p e r i e n z a d i v i a g g i o a u n l i v e l l o s u p e r i o r e ” . “ A v i s F i r s t n o n è u n s e m p l i c e u p g r a d e . E ' u n m o d o c o m p l e t a m e n t e n u o v o d i c o n c e p i r e l ’ i n i z i o e l a f i n e d i u n v i a g g i o p e r c h i c e r c a u n ’ e s p e r i e n z a p r e m i u m ” , h a a g g i u n t o J a m e s A d a m s , V P C h i e f C o m m e r c i a l O f f i c e r , I n t e r n a t i o n a l . “ A b b i a m o a s c o l t a t o i n o s t r i c l i e n t i – v i a g g i a t o r i c h e a p p r e z z a n o s e r v i z i d i a l t o l i v e l l o e p e r i q u a l i o g n i m i n u t o è p r e z i o s o , m a a n c h e f a m i g l i e c h e d e s i d e r a n o l a m a s s i m a c o m o d i t à – e a b b i a m o c r e a t o u n s e r v i z i o c h e o f f r e p r a t i c i t à e t r a n q u i l l i t à s e n z a p r e c e d e n t i ” . A v i s F i r s t i n t r o d u c e u n v e r o e p r o p r i o s e r v i z i o i n s t i l e c o n c i e r g e : i v i a g g i a t o r i v e n g o n o a c c o l t i d i r e t t a m e n t e a g l i a r r i v i d a u n r e f e r e n t e A v i s d e d i c a t o , c h e l i a c c o m p a g n a p e r s o n a l m e n t e a l l a l o r o B M W p r e m i u m – u n a s o f i s t i c a t a S e r i e 3 , 4 o 5 , o p p u r e u n l u s s u o s o e v e r s a t i l e S U V X 3 o X 5 – p a r c h e g g i a t a a p o c h i p a s s i d a l t e r m i n a l . Q u e s t o s e r v i z i o s u m i s u r a a s s i c u r a u n p a s s a g g i o i m m e d i a t o e s e n z a s t r e s s d a l l ’ a e r e o a l l ’ a u t o , p e r m e t t e n d o a i c l i e n t i d i s a l t a r e c o m p l e t a m e n t e i t r a d i z i o n a l i b a n c h i d i n o l e g g i o . A l e x Z o u a g h i , c o n t e n t c r e a t o r s p e c i a l i z z a t o i n v i a g g i , c o m m e n t a : “ P e r c h i c o m e m e v i a g g i a p e r l a v o r o , l ’ u l t i m a c o s a c h e s i d e s i d e r a a t t e r r a n d o i n u n n u o v o P a e s e è p e r d e r e t e m p o p e r c a p i r e c o m e r i t i r a r e l ’ a u t o a n o l e g g i o . H o s e m p r e i m i n u t i c o n t a t i , q u i n d i a l c u n i t r u c c h i s o n o f o n d a m e n t a l i : c o m e a v e r e t u t t i i d o c u m e n t i ( p a t e n t e , a s s i c u r a z i o n e , d a t i d i p a g a m e n t o ) s a l v a t i i n u n a c a r t e l l a s u l t e l e f o n o o , a n c o r a m e g l i o , n e l l ' a p p d e l l a c o m p a g n i a d i n o l e g g i o . B u s n a v e t t a , c a m b i d i t e r m i n a l , l a r i c e r c a d e l p a r c h e g g i o g i u s t o s a i c h e p r i m a o p o i c e l a f a r a i , m a n o n a v e t e i d e a d i q u a n t e v o l t e h o d e s i d e r a t o u n a s o r t a d i ‘ s p e e d y b o a r d i n g ’ a n c h e p e r i l n o l e g g i o a u t o : p e r a r r i v a r e d r i t t o a l v e i c o l o , a c c e n d e r e i l m o t o r e e p a r t i r e . L ’ a t t e s a è f i n i t a . A v i s F i r s t h a l a n c i a t o u n s e r v i z i o d i n o l e g g i o c o n c o n c i e r g e c h e t i p o r t a d a l l ’ a e r e o a l p o s t o d i g u i d a i n u n a t t i m o ” .